Ювелирная работа: в Якутии большегруз снес навес АЗС

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В Нюрбинском районе в селе Маар грузовик с контейнером снес навес автозаправочной станции. Обошлось без пострадавших, однако село осталось без топлива на несколько дней.
Работа автозаправочной станции приостановлена на несколько дней. Ближайшая заправка расположена в 50 километрах.
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