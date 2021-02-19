Ювелирная работа: в Якутии большегруз снес навес АЗС

В Нюрбинском районе в селе Маар грузовик с контейнером снес навес автозаправочной станции. Обошлось без пострадавших, однако село осталось без топлива на несколько дней.

0 Источник: Работа автозаправочной станции приостановлена на несколько дней. Ближайшая заправка расположена в 50 километрах.