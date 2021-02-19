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Ювелирная работа: в Якутии большегруз снес навес АЗС

Ювелирная работа: в Якутии большегруз снес навес АЗС  (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   азс   видео   грузовик   дтп   заправка   заправочная станция   
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В Нюрбинском районе в селе Маар грузовик с контейнером снес навес автозаправочной станции. Обошлось без пострадавших, однако село осталось без топлива на несколько дней.

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Метки: авто   азс   видео   грузовик   дтп   заправка   заправочная станция   
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4  комментария
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783
Сергей Попов Полчаса назад
Ближайшая заправка 50 км. Ох*ительно!
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80
Племянник Путина 7 секунд назад
не надо строить из говна и палок
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294
Виктор 15 минут назад
Euro Track Simulator 2 , новый MOD )))
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3k
NONAME 21 минуту назад
интересно, этому герою местные пейзане чресла благословением осенили?
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