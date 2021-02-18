Нелепое лобовое столкновение при выезде на главную дорогу

В Костроме водитель кроссовера при выезде с прилегающей территори на улицу Индустриальную лоб в лоб столкнулся с Renault Logan. Местные житиели сообщают, что в этом месте под снегом вообще двойная сплошная линия, и кроссоверу запрещен поворот налево.

0 Момент столкновения автомобилей попал в объектив регистратора очевидца.