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Нелепое лобовое столкновение при выезде на главную дорогу

Нелепое лобовое столкновение при выезде на главную дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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В Костроме водитель кроссовера при выезде с прилегающей территори на улицу Индустриальную лоб в лоб столкнулся с Renault Logan. Местные житиели сообщают, что в этом месте под снегом вообще двойная сплошная линия, и кроссоверу запрещен поворот налево.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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4  комментария
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58k
Viktor 2 часа назад
Ну то, что двойная под снегом - это то же самое, что и нет её совсем! А то, что водила кроссовера дебил, эт точно - днём, кругом никого ....

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2k
Denis Час назад
А можно у таких сразу, на член, права забирать?
P.S.
Не смотря на невидимую сплошную, белый логан тоже хотел поверить налево. Может с этой сплошной что-то не так?
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0
Макс 2 часа назад
Это какоq то позор)?
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1k
Isakov Sergey 2 часа назад
"...под снегом вообще двойная сплошная линия..."
Может есть, а может и нет, разметка же под снегом. В случае наличия двойной сплошной на выезде с прилегающей должен быть знак "только направо", но знаков не видно, никаких. Да и седан впереди слева от рега готовится повернуть туда (через двойную сплошную?)
Вот только выезд с прилегающей на главную малость странен.
Мало того, что не пропустил, так ещё и выехал на встречную полосу. Эпичненько.
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