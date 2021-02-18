Нелепое лобовое столкновение при выезде на главную дорогу

В Костроме водитель кроссовера при выезде с прилегающей территори на улицу Индустриальную лоб в лоб столкнулся с Renault Logan. Местные житиели сообщают, что в этом месте под снегом вообще двойная сплошная линия, и кроссоверу запрещен поворот налево.
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P.S.
Не смотря на невидимую сплошную, белый логан тоже хотел поверить налево. Может с этой сплошной что-то не так?
Может есть, а может и нет, разметка же под снегом. В случае наличия двойной сплошной на выезде с прилегающей должен быть знак "только направо", но знаков не видно, никаких. Да и седан впереди слева от рега готовится повернуть туда (через двойную сплошную?)
Вот только выезд с прилегающей на главную малость странен.
Мало того, что не пропустил, так ещё и выехал на встречную полосу. Эпичненько.