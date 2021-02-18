Любимец таксистов Mercedes-Benz 260 D: самый первый дизельный лимузин

Ровно 85 лет назад дебютировал первый в мире дизельный легковой автомобиль. В феврале 1936 года на Международной выставке мотоциклов и автомобилей в Берлине прошла премьера Mercedes-Benz 260 D (W 138), который cтал самой первой серийной легковой машиной с дизельным двигателем. Интересно, что производство модели началось еще раньше – в конце 1935 года.
В середине 30-х годов прошлого века дизельные грузовики уже получили широкое распространение. А вот легковых машин с такой силовой установкой еще не было нигде. И здесь первопроходцем стала фирма Mercedes-Benz. Изучив существующие автомобильные дизели, она создала мотор для такого автомобиля.
Представленный на этой модели 4-цилиндровый предкамерный дизель OM 138 имел рабочий объем 2,6 л и развивал мощность 45 л. с. при 3200 об/мин. На нем применялся четырехплунжерный топливный насос фирмы Bosch, верхние клапаны и пятиопорный коленчатый вал.
Нужно сказать, что этот неплохой быстроходный дизель, получив небольшую прибавку в мощности (47 л. с.) сразу нашел применение и на легких грузовиках – Mercedes-Benz L1100 и L1500, грузоподъемностью до 1500 кг.
Шасси для дизельной легковой машин позаимствовали от бензиновой модели Mercedes-Benz 200 в длиннобазной ее версии. Новинку предлагали с 6-местным кузовом типа Pullman, а также с 4/5-местными кузовами седан и кабриолет.
Шасси для дизельной легковой машин позаимствовали от бензиновой модели Mercedes-Benz 200 в длиннобазной ее версии. Новинку предлагали с 6-местным кузовом типа Pullman, а также с 4/5-местными кузовами седан и кабриолет.
Новинка сразу полюбилась таксистам – и свои просторным кузовом, и главное, своей экономичностью. Средний расход топлива составлял 9,5 л на 100 км, в то время как у бензиновой модели Mercedes-Benz 200 он достигал 13 л. Но это еще не все. Дело в том, что в тогдашней Германии дизтопливо стоил 17 пфеннигов за литр – вдвое дешевле, чем обычный бензин. Так что в итоге экономия получалась солидная. И ее оценили не только таксисты, но и многие другие владельцы.
В 1937 году автомобиль Mercedes-Benz 260 D подвергся рестайлингу. У него появилась новая решетка радиатора. А фары, которые раньше располагались по ее бокам и соединялись попереченой, теперь ее лишились и крепились к крыльям. При этом фары стали чуточку меньше. У 6-местной модели доработали кузов: он стал просторнее и вообще обрел более престижный вид.
В 1938 году в модель были внесены важные улучшения. В двигатели появились электрические свечи накала, которые облегчали его запуск в холодную погоду. Емкость топливного бака увеличили с 38 до 50 л и перенесли его из моторного отсека в заднюю часть машины. Коробку передач заменили на новую – 4-ступенчатую, полностью синхронизированную. Задняя подвеска получили гидроамортизаторы двухстороннего действия. Была также несколько расширена колея. И наконец более строгим по форме стал передний бампер.
Выпуск автомобилей Mercedes-Benz 260 D прекратился в 1940 году. Всего было изготовлено 1967 таких машин. Некоторые из них благополучно пережили войну и использовались в качестве такси еще в 50-е гг.
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