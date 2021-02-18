Любимец таксистов Mercedes-Benz 260 D: самый первый дизельный лимузин

Новинка сразу полюбилась таксистам – и свои просторным кузовом, и главное, своей экономичностью. Средний расход топлива составлял 9,5 л на 100 км, в то время как у бензиновой модели Mercedes-Benz 200 он достигал 13 л. Но это еще не все. Дело в том, что в тогдашней Германии дизтопливо стоил 17 пфеннигов за литр – вдвое дешевле, чем обычный бензин. Так что в итоге экономия получалась солидная. И ее оценили не только таксисты, но и многие другие владельцы.