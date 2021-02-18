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Любимец таксистов Mercedes-Benz 260 D: самый первый дизельный лимузин

Любимец таксистов Mercedes-Benz 260 D: самый первый дизельный лимузин (7 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   дизель. ретро авто   дизельный автомобиль   олдтаймер   
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Ровно 85 лет назад дебютировал первый в мире дизельный легковой автомобиль. В феврале 1936 года на Международной выставке мотоциклов и автомобилей в Берлине прошла премьера Mercedes-Benz 260 D (W 138), который cтал самой первой серийной легковой машиной с дизельным двигателем. Интересно, что производство модели началось еще раньше – в конце 1935 года.

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Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   дизель. ретро авто   дизельный автомобиль   олдтаймер   
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