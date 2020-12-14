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Mercedes-Benz 600 Элвиса Пресли 1969 года выставлен на продажу

Mercedes-Benz 600 Элвиса Пресли 1969 года выставлен на продажу (16 фото + 2 видео)

Автор:
14 декабря 2020 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   элвис пресли   
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Mercedes-Benz 600 пользовался популярностью не только у диктаторов, Элвис Пресли тоже был владельцем этой модели. Этот Mercedes-Benz 600 1969 года оставался во владении Элвиса около восьми лет, хотя часто король рок-н-ролла дарил своим друзьям машины, которые он купил, всего через несколько недель использования.

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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   элвис пресли   
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Racer777 2 часа назад
Этот мерин еще лет 100 побегает, если ухаживать будут.
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Олег

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