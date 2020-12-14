Mercedes-Benz 600 Элвиса Пресли 1969 года выставлен на продажу

Mercedes-Benz 600 пользовался популярностью не только у диктаторов, Элвис Пресли тоже был владельцем этой модели. Этот Mercedes-Benz 600 1969 года оставался во владении Элвиса около восьми лет, хотя часто король рок-н-ролла дарил своим друзьям машины, которые он купил, всего через несколько недель использования.
Король рок-н-ролла приобрел этот серебристый Mercedes-Benz 600 (W100) в 1970 году за 15.500 долларов. Его отличительная особенность – укороченная колесная база. В отличие от популярной длиннобазовой версии, таких седанов собрали всего 2190 экземпляров.
Певец передал Mercedes-Benz своему другу Джимми Вельвету, которому "шестисотый" принадлежал вплоть до смерти Пресли. Затем машина стала частью экспозиции дома-музея артиста, несколько раз сменила владельца, а к нынешнему хозяину попала в 2002 году.
На передние двери Mercedes-Benz 600 нанесена монограмма TCB, которая расшифровывается как take care of business – это строчка из песни Элвиса Пресли, которая служила ему жизненным девизом.
Седан укомплектован 6,3-литровым V8, который сочетается с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач.
Салон отделан черной кожей в сочетании с темно-серыми коврами и деревянными вставками. Из дополнительного оборудования указан двухзонный климат-контроль. Из недостатков указан треснутый логотип Mercedes-Benz на руле.
В комплекте с автомобилем будущему владельцу достанутся документы, подтверждающие его подлинность, подборка вырезок из журналов о модели, комплект бокалов и пластинки короля рок-н-ролла. Кроме того, в комплекте идут изготовленные на заказ номерные знаки штата Теннесси "ELVIS".
Автомобиль продают на онлайн-площадке Bring A Trailer.
В 2019 году с молотка пустили Lincoln Continental 1967 года, который также принадлежал Пресли, – за него выручили 165 тыс. долларов. В том же году мотоцикл Элвиса Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide 1979 года был продан за 800 тыс. долларов.
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