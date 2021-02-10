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Авария дня. Маршрутка подрезала

Авария дня. Маршрутка подрезала (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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В Омске водитель маршрутного такси при перестроении подрезал попутную "Приору". Мужчина за рулем отечественного хэтчбека принял решениевыехать на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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6  комментариев
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13k
Ligov 3 часа назад
Все как обычно, вместо тарана виновного, дурацкая попытка избежать его...
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14k
ВОВЧЕГ 52 минуты назад
Петух гнутый и дальше поехал.
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13k
Сергей 2 часа назад
Встретились два спешливых.
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31k
Опаньки 3 часа назад
нифига не понятно сколько там полос для движения
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Johnny

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