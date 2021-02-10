В Омске водитель маршрутного такси при перестроении подрезал попутную "Приору". Мужчина за рулем отечественного хэтчбека принял решениевыехать на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером.
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