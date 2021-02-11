10 февраля, на улице Локомотивная в Железнодорожном районе Ульяновска 41-летний водитель такси «Лада Ларгус» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девушку.
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