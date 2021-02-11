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Авария дня. Ульяновский таксист сбил молодую девушку

Авария дня. Ульяновский таксист сбил молодую девушку (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 февраля 2021 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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10 февраля, на улице Локомотивная в Железнодорожном районе Ульяновска 41-летний водитель такси «Лада Ларгус» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девушку.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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2  комментария
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18k
Виталий Кот 59 минут назад
да он и газку добавил
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10k
ЕвгенийДончак 58 минут назад
Таксёр, судя по всему, в глаза долбился в момент проезда на запрещающий сигнал светофора и ДТП...
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Johnny

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