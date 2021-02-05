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Пошла дурёха на обгон: ДТП в Красноярске

Пошла дурёха на обгон: ДТП в Красноярске (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   обгон   
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На улице Затонская в Красноярске водитель автомобиля с регистратором стал свидетелем ДТП. Женщина за рулем Chevrolet Aveo пыталась обогнать КамАЗ, но не справилсь с управлением и ударила встречный Land Cruiser.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   обгон   
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6  комментариев
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3k
Петр 3 часа назад
Вроде регистратор с ребенком едет и разговаривает по телефону как портовый грузщик. Мог бы остановиться, сообщить крузаку свой номер хотя бы. но нет у него свободных пары минут.
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25k
Aqueronte Час назад
Безмозгло на этом перышке выходить на обгон по снегу. Она вообще дорогу не держит
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5k
citrus1 2 часа назад
Регистратор по гнидски поступил не предоставив информацию
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8k
Мафусаил citrus1 Полчаса назад
А зачем? Там всё предельно ясно.
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Johnny

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