Пошла дурёха на обгон: ДТП в Красноярске

На улице Затонская в Красноярске водитель автомобиля с регистратором стал свидетелем ДТП. Женщина за рулем Chevrolet Aveo пыталась обогнать КамАЗ, но не справилсь с управлением и ударила встречный Land Cruiser.
Присутствует ненормативная лексика!
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