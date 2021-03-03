Со слов Натика, первым делом полицейский, который был за рулем ВАЗ-2114, стал звонить своим друзьям:



— И скорую, и полицейских вызвал свидетель ДТП, который ехал за нами. Он смог снять и сам момент аварии, и все, что происходило после. А виновник аварии первым делом стал звонить своим друзьям, которые приехали быстрее скорой. Он ничего не делал, не подошел, не извинился, ходил вокруг своей машины и оценивал повреждения.



Мужчина сообщил, что никакого дела в отношении виновника аварии еще не возбудили:



— Я очень много раз звонил следователю, когда пришел в себя, но трубку никто не брал. И только около 20 февраля следователь пришел ко мне на дом и взял у меня показания.



Натик планирует обращаться в прокуратуру:



— За полтора месяца полицейский, который в меня врезался, даже не попытался связаться со мной. Я, может быть, не стал бы ничего предпринимать, если бы он хотя бы извинился. Но сейчас я хочу, чтобы он получил свое наказание.