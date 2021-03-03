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Появилось видео момента аварии, произошедшей 12 января. Сотрудник полиции за рулем ВАЗ-2114 двигался по эжвинской трассе в направлении Сыктывкара и протаранил попутный ВАЗ-2107. После столкновения автомобиль ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.
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В результате ДТП пострадали три человека: водитель ВАЗ-2107, пассажир ВАЗ-2107 и пассажир Renault Logan.
За рулем ВАЗ-2114 находился полицейский
Мужчина, который находился за рулем ВАЗ-2107, обратился в редакцию PG11.ru, чтобы рассказать о том, что было после аварии.
Натик Умудов рассказал, что в этой аварии он получил серьезные травмы: закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга, гематома затылочной части и контузия правого глаза. Также пострадала и пассажирка «жигулей», и пассажир Renault Logan.
Натик Умудов рассказал, что в этой аварии он получил серьезные травмы: закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга, гематома затылочной части и контузия правого глаза. Также пострадала и пассажирка «жигулей», и пассажир Renault Logan.
Со слов Натика, первым делом полицейский, который был за рулем ВАЗ-2114, стал звонить своим друзьям:
— И скорую, и полицейских вызвал свидетель ДТП, который ехал за нами. Он смог снять и сам момент аварии, и все, что происходило после. А виновник аварии первым делом стал звонить своим друзьям, которые приехали быстрее скорой. Он ничего не делал, не подошел, не извинился, ходил вокруг своей машины и оценивал повреждения.
Мужчина сообщил, что никакого дела в отношении виновника аварии еще не возбудили:
— Я очень много раз звонил следователю, когда пришел в себя, но трубку никто не брал. И только около 20 февраля следователь пришел ко мне на дом и взял у меня показания.
Натик планирует обращаться в прокуратуру:
— За полтора месяца полицейский, который в меня врезался, даже не попытался связаться со мной. Я, может быть, не стал бы ничего предпринимать, если бы он хотя бы извинился. Но сейчас я хочу, чтобы он получил свое наказание.
— И скорую, и полицейских вызвал свидетель ДТП, который ехал за нами. Он смог снять и сам момент аварии, и все, что происходило после. А виновник аварии первым делом стал звонить своим друзьям, которые приехали быстрее скорой. Он ничего не делал, не подошел, не извинился, ходил вокруг своей машины и оценивал повреждения.
Мужчина сообщил, что никакого дела в отношении виновника аварии еще не возбудили:
— Я очень много раз звонил следователю, когда пришел в себя, но трубку никто не брал. И только около 20 февраля следователь пришел ко мне на дом и взял у меня показания.
Натик планирует обращаться в прокуратуру:
— За полтора месяца полицейский, который в меня врезался, даже не попытался связаться со мной. Я, может быть, не стал бы ничего предпринимать, если бы он хотя бы извинился. Но сейчас я хочу, чтобы он получил свое наказание.
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