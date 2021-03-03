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Авария дня. Пострадавший в ДТП сыктывкарец, хочет добиться справедливости

Авария дня. Пострадавший в ДТП сыктывкарец, хочет добиться справедливости (1 фото + 3 видео)

Автор:
03 марта 2021 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   
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Появилось видео момента аварии, произошедшей 12 января. Сотрудник полиции за рулем ВАЗ-2114 двигался по эжвинской трассе в направлении Сыктывкара и протаранил попутный ВАЗ-2107. После столкновения автомобиль ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   
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Влад Час назад
Мусор поганый!
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13k
Ligov 2 часа назад
Даже супротив мента обыкновенного человек в РФ никто...(
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кот базилий Ligov 2 часа назад
Этож представитель власти, кто могет тягатся? У нас все наоборот, вместо строго наказания начинают отмазывать на всех уровнях.
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