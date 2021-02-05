В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили факт наезда на пешехода. Там уточнили, что происшествии узнали в 17:40, и подчеркнули, что автоцистерна 41-й пожарной части спешила на пожар с включенными спецсигналами по адресу: Ленинский проспект, дом 74, возле которого горел грузовик.