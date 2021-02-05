FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4075 постов • 453 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Петербурге пожарный автомобиль сбил пенсионерку

Авария дня. В Петербурге пожарный автомобиль сбил пенсионерку (1 фото + 3 видео)

Автор:
05 февраля 2021 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   спецсигнал   
323
1
3
3 февраля, на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова в Санкт-Петербурге пожарная машина с включенной сиреной сбила пожилую женщину. Приехавшие на место врачи, оценили её состояние как средней тяжести и госпитализировали.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   спецсигнал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
476
Весельчак У 2 часа назад
водила ублюдок летел в толпу на полной! за решетку мудака!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Оля Весельчак У 2 часа назад
жаль, что только один минус поставить можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
EE 2 часа назад
Как то у меня был разговор с пожилой женщиной которая в свойственной для стариков манере с пеной у рта доказывала что на пешеходном переходе ей обязаны уступать все и всегда и она даже по сторонам смотреть не будет... должны, буду жаловаться... Я задал ей вопрос а если будет ехать скорая, пожарные или полиция с мигалками.. Женщина задумалась и больше по крайней мере ничего не утверждала и не доказывала. Я ей сказал что переедут и будите еще и виноваты (больше с устрасткой). Сейчас увидел эту ситуацию глазами. Конечно водитель должен был убедиться, глухая бабушка могла просто не среагировать. Но люди! Эта железяка с плохими тормозами на гололеде вам лично ничем не обязана. Всегда смотрите по сторонам что происходит, безопасность прежде всего. Свои права доказывайте в суде, госорганизациях а не на дорогах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2
EE Андрей 2 часа назад
И водитель тоже кстати (без упрека).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман EE 2 часа назад
Она среагировала. Сначала шла, а как увидела машину - наперерез побежала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr EE 2 часа назад
Можно, конечно, смотреть по сторонам, можно даже вверх и вниз. Можно даже на всякий случай никуда не ходить, сидеть дома.
Но.
Пожарная поворачивала, её могло быть тупо не видно, хотя и слышно. Люди не уворачивались, они просто не успели дойти до места столкновения, кроме одного человека. И человек этот пожилой, он может плохо видеть и слышать, очень медленно ходить.

А пожарная ехала со всей своей скоростью на горящий автомобиль. Не на горящий жилой дом, не на возгорание в офисе - на горящую вдали от жилых и офисных строений и людей железяку, и однозначно были в курсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vn dimitr 36 минут назад
пересмотрите видео, она побежала, когда все остановились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr vn 23 минуты назад
Яэто видел. Пожилой человек, другие реакции.
Но я про пожарных говорил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Экстренная контрацепция: что делать если внезапно порвался презерватив Экстренная контрацепция: что делать если внезапно порвался презерватив Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз Авария дня. Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве Авария дня. Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1729690



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров
2
200
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться...
Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей
3
76
Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коровы вредят экологии больше, чем автомобили
0
28
Коровы вредят экологии больше, чем автомобили
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
0
55
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересно#люди#кино#подборка#сша#Разное#авария дня#навальный
#фото#животные#прикол#аварии#СССР#картинки#автомир#собака#неожиданно#прикольные
#история#интересное#дтп#приколы#авто аварии#позитив#автомобили#природа#новости#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться