3 февраля, на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова в Санкт-Петербурге пожарная машина с включенной сиреной сбила пожилую женщину. Приехавшие на место врачи, оценили её состояние как средней тяжести и госпитализировали.
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Пешеходный переход по светофору переходили и другие люди, но они успели среагировать и вовремя отскочить.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили факт наезда на пешехода. Там уточнили, что происшествии узнали в 17:40, и подчеркнули, что автоцистерна 41-й пожарной части спешила на пожар с включенными спецсигналами по адресу: Ленинский проспект, дом 74, возле которого горел грузовик.
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Но.
Пожарная поворачивала, её могло быть тупо не видно, хотя и слышно. Люди не уворачивались, они просто не успели дойти до места столкновения, кроме одного человека. И человек этот пожилой, он может плохо видеть и слышать, очень медленно ходить.
А пожарная ехала со всей своей скоростью на горящий автомобиль. Не на горящий жилой дом, не на возгорание в офисе - на горящую вдали от жилых и офисных строений и людей железяку, и однозначно были в курсе.
Но я про пожарных говорил.