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Резкий автомобилист попал в ДТП и теперь нуждается в помощи автоюристов

Резкий автомобилист попал в ДТП и теперь нуждается в помощи автоюристов (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   таксист   
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Автомобилист из Санкт-Петербурга столкнулся с таксистом, который совершал поворот налево, и выложил видео на YouTube, чтобы узнать мнение по поводу событий на видео.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   таксист   
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59k
Viktor Полчаса назад
Рег мудак хитрожопый, ненавижу таких и стараюсь придавить! Ехал бы за всеми, был бы цел.

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21k
Юрьевич Полминуты назад
Автору ролика почитать ПДД пункт 10.2. Он виновен по этому пункту. Ну и с такой манерой езды по городу автор будет постоянно попадать в ДТП. Т

Только конченный идиот в городе обгоняет по правой полосе поток левой полосы. В правой полосе в городе кто-то паркуется для высадки пассажиров, кто-то выезжает с прилегающей территории, общественный транспорт, остановки общественного транспорта, непосредственная близость тротуара с пешеходами и т.п.

Я их называю "лётчиками"... этот вот долетался, хорошо не убил никого.
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1k
Tu9R 47 минут назад
два дебила это сила
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8k
Атеист 48 минут назад
Автор и виноват.
тут у них взаимное перестроение, а потом летчик влетел в жопу впереди едущего. Всё. Нех летать.
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4k
RomaXz 54 минуты назад
А не обгон ли это по внутренней полосе автор видео совершил ?
Мне кажется, по пдд виноват таксист, а по реальной ситуации - автор.
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4k
RomaXz alertol Полчаса назад
Разве нельзя докопаться до того, что таксист перестроился, не оценив ситуацию на дороге и подрезал находящегося сзади ?
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48k
alertol RomaXz Полчаса назад
Он посмотрел в зеркало, автор был далеко, решил что успеет (или вовсе не увидел потому что тот был даже дальше чем видимость) откуда ему знать что тот несётся как угорелый и уже через пару секунд будет рядом ?
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2k
kuchipachi alertol 22 минуты назад
я бы предположил скорее, что таксист посмотрел в зеркало, но т.к. рег был в полосе, где и таксист, то не увидел его, а маневр перестроения они совершали примерно одновременно
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4k
RomaXz alertol 14 минут назад
Хорошо, если так. Было бы печально, если таксиста виновным признают
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48k
alertol kuchipachi 8 минут назад
Да вполне вариант.
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