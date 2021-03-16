Автор ролика пишет: "Здравствуйте, уважаемые. Подскажите кто виноват в данном ДТП. Гаишники назначили того, кто въехал в задницу таксисту, мол выбрал не правильную дистанцию. У них кто въехал в зад, тот и виноват. Но ведь таксист должен был убедиться в отсутствии движущихся в попутном направлении ТС, пропустить их, не создавать помех. Кроме того, пошел на разворот от обочины, хотя ширина проезжей части позволяет совершить разворот из левого ряда. Выскажите пожалуйста ваше мнение. Заранее спасибо!"