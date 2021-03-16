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Автомобилист из Санкт-Петербурга столкнулся с таксистом, который совершал поворот налево, и выложил видео на YouTube, чтобы узнать мнение по поводу событий на видео.
Автор ролика пишет: "Здравствуйте, уважаемые. Подскажите кто виноват в данном ДТП. Гаишники назначили того, кто въехал в задницу таксисту, мол выбрал не правильную дистанцию. У них кто въехал в зад, тот и виноват. Но ведь таксист должен был убедиться в отсутствии движущихся в попутном направлении ТС, пропустить их, не создавать помех. Кроме того, пошел на разворот от обочины, хотя ширина проезжей части позволяет совершить разворот из левого ряда. Выскажите пожалуйста ваше мнение. Заранее спасибо!"
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Только конченный идиот в городе обгоняет по правой полосе поток левой полосы. В правой полосе в городе кто-то паркуется для высадки пассажиров, кто-то выезжает с прилегающей территории, общественный транспорт, остановки общественного транспорта, непосредственная близость тротуара с пешеходами и т.п.
Я их называю "лётчиками"... этот вот долетался, хорошо не убил никого.
тут у них взаимное перестроение, а потом летчик влетел в жопу впереди едущего. Всё. Нех летать.
Мне кажется, по пдд виноват таксист, а по реальной ситуации - автор.