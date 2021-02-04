Пять машин столкнулись на Кутузовском проспеке в Москве во вторник, 2 февраля. Виновником аварии стал водитель такси, который выехал на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля, в том числе две машины ДПС.
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Водитель такси от полученных травм скончался на месте, пострадал водитель одной из иномарок, а также сотрудник ДПС
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