FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4069 постов • 453 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте с участием машин ДПС

Авария дня. Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте с участием машин ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
337
1
1
Пять машин столкнулись на Кутузовском проспеке в Москве во вторник, 2 февраля. Виновником аварии стал водитель такси, который выехал на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля, в том числе две машины ДПС.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дмитрий Час назад
Когда уже эти тридварасы разделительную там поставят?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Петр Дмитрий 42 минуты назад
никогда. там утром к думе летят слуги народа а вечером с работы побыстрее к дому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Seledochnik 2 минуты назад
Хорошо, что люди не погибли и не пострадали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
кот базилий 11 минут назад
Опять таджик-такси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 17 минут назад
Как пуля летел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию Авария дня. Две фуры и кроссовер столкнулись под Ульяновском Авария дня. Две фуры и кроссовер столкнулись под Ульяновском Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом Авария дня. Смертельное ДТП под Тверью Авария дня. Смертельное ДТП под Тверью Авария дня. Смертельное ДТП во время снегопада в Башкирии Авария дня. Смертельное ДТП во время снегопада в Башкирии Авария дня. В Тамбове погиб водитель внедорожника «УАЗ» Авария дня. В Тамбове погиб водитель внедорожника «УАЗ»
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1729060



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как с выгодой купить штроборез
1
72
Как с выгодой купить штроборез
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров
2
192
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Выпила водку — держи себя в руках
0
13
Выпила водку — держи себя в руках
15 мест в США, которые считаются проклятыми
0
1
15 мест в США, которые считаются проклятыми
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#дтп#новости#аварии#авто аварии#картинки#война#природа
#Юмор#история#прикол#люди#СССР#кино#автомир#приколы#Разное#коты
#интересно#интересное#навальный#Россия#суд#позитив#девушки#познавательно#подборка#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться