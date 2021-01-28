Дело Шамаича живёт и процветает

Торопыга ехал по своим торопыжьим делам, но тут впереди нарисовался бодро едущий грузовичок.
Несмотря на приличную скорость, торопыжка попытался объехать грузовичок слева, потом справа.
Что из этого вышло - видно на ролике.
Несмотря на приличную скорость, торопыжка попытался объехать грузовичок слева, потом справа.
Что из этого вышло - видно на ролике.
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Метки: Опережение справа авария дтп
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Проглотил утюг холодный
(с)
Очень помогает.
А у нормальных людей это называется обгон.
И бегают люди наперегонки, а не наопереженьки.
Все остальные трактовки можете рассказывать сотрудникам ГИБДД, у них работа скучная, хоть поржут.
Все эти глупости происходят исключительно из-за необразованности и нежелания знать законы страны, в которой живёшь. Такие же люди, которые говорят про обгон справа - говорят и про "неумышленное убийство" и прочую хрень :)
А у нормальных людей арбуз это фрукт, земляника - ягода, а не ягода и многоорешек как написано в учебнике. Так понятно?