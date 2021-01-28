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Дело Шамаича живёт и процветает

Дело Шамаича живёт и процветает (1 видео)

Автор:
28 января 2021 08:08
Сообщество : Аварии
Метки: Опережение справа   авария   дтп   
1587
1
Торопыга ехал по своим торопыжьим делам, но тут впереди нарисовался бодро едущий грузовичок.
Несмотря на приличную скорость, торопыжка попытался объехать грузовичок слева, потом справа.
Что из этого вышло - видно на ролике.

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Метки: Опережение справа   авария   дтп   
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27  комментариев
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Гандон и чужую испортил.
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10k
Великий Кормчий 11 минут назад
А если бы там люди стояли?
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648
Progressive 12 минут назад
It was at this moment he knew, he f'd up
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3k
Юра Гагарин 12 минут назад
Торопыжка был голодный
Проглотил утюг холодный
(с)
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3k
Hugo_RnD 16 минут назад
Мне так же мутило одно на грузовике порвал левое заднее крыло на машине, которой 6 месяцев всего было ((( у него только краски с моей машины немного осталось на кузове и когда я его догнал, очень удивился:"я что, тебя всё-таки зацепил?!". Стоял я за остановкой с аварийкой - ребёнок в туалет побежал, а этот пытался другой грузовик обогнать по автобусному карману.
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4k
Бу 24 минуты назад
Пипец дибил
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1k
satra 51 минуту назад
"Не вижу - не еду".
Очень помогает.
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37k
Элек Мек Час назад
Молодец юли.
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12k
Совранский 2 часа назад
Т.е знак, потом дубль знака о приближении к пешпереходу - совсем не смутили((( и он нашел, что искал!
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4k
Roman Совранский 51 минуту назад
Когда нос нюхает под хвостом - знаков не видно.
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33k
AGM 2 часа назад
вот почему собственно нельзя обгонять справа
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4k
Roman Денис 48 минут назад
Ты в группе разбора знаниями ПДД блещи.
А у нормальных людей это называется обгон.
И бегают люди наперегонки, а не наопереженьки.
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1k
Дмитрий Денис 23 минуты назад
Как ни странно, обгон справа изредка существует. Например, под Русаковской эстакадой. https://yandex.ru/maps/-/CCUMQMhLkDhttps://yandex.ru/maps/-/CCUMQMhLkD
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1k
Дмитрий Денис 20 минут назад
Бывает: справа встречка. Но такие ситуации на дорогах встречаются крайне редко, я навскидку знаю только одну.
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12k
Денис Автор поста Roman 15 минут назад
Роман, нормальные люди знают ПДД. Там четко написано, что такое обгон.
Все остальные трактовки можете рассказывать сотрудникам ГИБДД, у них работа скучная, хоть поржут.
Все эти глупости происходят исключительно из-за необразованности и нежелания знать законы страны, в которой живёшь. Такие же люди, которые говорят про обгон справа - говорят и про "неумышленное убийство" и прочую хрень :)
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4k
Roman Денис 6 минут назад
Ещё раз, пишу медленно, чтобы ты успевал читать: специальную терминологию прибереги для экзамена.
А у нормальных людей арбуз это фрукт, земляника - ягода, а не ягода и многоорешек как написано в учебнике. Так понятно?
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4k
RomaXz 2 часа назад
Права купил, а мозг не купил ?
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6k
SSD 2 часа назад
Лох - это судьба. (с)
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