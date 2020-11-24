Вот это мощь! Lada Niva с двигателем от Chevy обогнала Audi RS6 в драг-рейсинге

Не каждый день можно увидеть российский внедорожник, проезжающий четверть мили на скорость, но эта Lada Niva поразила всех! Построили машину мастера из польской тюнинговой компании VTG, и теперь она с легкостью может обогнать Audi RS6.
Классический российский кроссовер «Нива» обладает рядом несомненных достоинств, но хорошая динамика к их числу не относится. Современная модификация Lada 4×4 оснащается двигателем мощностью 83 л.с., с которым автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 17 с, а максимальная скорость по заводской документации – 142 км/ч.
На Гран-при Польши по драг-рейсингу заметили совершенно другую «Ниву». Практически обычный внешне автомобиль в гонках на четверть мили опередил Audi RS3, Audi RS6 и BMW E30 M3.
На Гран-при Польши по драг-рейсингу заметили совершенно другую «Ниву». Практически обычный внешне автомобиль в гонках на четверть мили опередил Audi RS3, Audi RS6 и BMW E30 M3.
Таких результатов удалось достичь после того, как в польском тюнинг-ателье VTG на «Ниву» установили турбомотор V8 производства Chevrolet с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя при этом составила около 850 л.с. Максимальная скорость выросла до 231,31 км/ч. «Нива» также получила новую подвеску, частично основанную на агрегатах Mitsubishi Evo. Стандартную трассу в 402 метра в сезоне 2019 года автомобиль преодолевал за 9,48 с. Для сравнения, его сопернику на Audi RS6 для этого понадобилось 10,6 с.
В 2020 году польские инженеры смогли еще больше увеличить мощность «Нивы». Они заменили турбокомпрессор, после чего на динамометрическом стенде двигатель развил мощность в 1080 л.с.
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А так, конечно же, таз - огонь!