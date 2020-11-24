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Вот это мощь! Lada Niva с двигателем от Chevy обогнала Audi RS6 в драг-рейсинге

Вот это мощь! Lada Niva с двигателем от Chevy обогнала Audi RS6 в драг-рейсинге (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 ноября 2020 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: dfp   lada niva   авто   ваз   драг-рейсинг   лада   нива   свап   
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Не каждый день можно увидеть российский внедорожник, проезжающий четверть мили на скорость, но эта Lada Niva поразила всех! Построили машину мастера из польской тюнинговой компании VTG, и теперь она с легкостью может обогнать Audi RS6.

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Метки: dfp   lada niva   авто   ваз   драг-рейсинг   лада   нива   свап   
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4  комментария
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WadDad Час назад
Как говорил наш трудовик, если к утюгу привязать верёвку, раскрутить его и выбросить, он не станет действующей моделью самолёта.
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2k
aed Час назад
Тоже мне нива, от нее только внешние очертания кузова )
А так, конечно же, таз - огонь!
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3k
Hugo_RnD Час назад
Ага, "гранпри польши"... нива с жовто-блакитными номерами и комментатор русскоязычный...
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57k
Viktor Час назад
А запаску куды теперь ставить!?

А запаску куды теперь ставить!?
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