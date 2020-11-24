Вот это мощь! Lada Niva с двигателем от Chevy обогнала Audi RS6 в драг-рейсинге

Таких результатов удалось достичь после того, как в польском тюнинг-ателье VTG на «Ниву» установили турбомотор V8 производства Chevrolet с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя при этом составила около 850 л.с. Максимальная скорость выросла до 231,31 км/ч. «Нива» также получила новую подвеску, частично основанную на агрегатах Mitsubishi Evo. Стандартную трассу в 402 метра в сезоне 2019 года автомобиль преодолевал за 9,48 с. Для сравнения, его сопернику на Audi RS6 для этого понадобилось 10,6 с.