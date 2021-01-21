20 января, на трассе М-5 в Чебаркульском районе 57-летняя женщина на автомобиле Opel Meriva не справилась с управлением. Машина зацепила барьерное ограждение, а затем оказалась на пути, двигавшегося попутно, панелевоза.
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Видео опубликовало Управление ГИБДД по Челябинской области
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За это время Опель несколько раз оказывался в правой полосе, т.е. в прямой видимости Скании (даже если она отстала и ее водила не видел, что происходит в левой полосе).
Рег, двигавшийся намного быстрее, успел остановиться - времени и дистанции хватило.
Скания, по-ходу, даже не начала оттормаживаться. Он там в кабине дрочил, что ли?
Правильно Пепелац написал - больше похоже на убийство, пусть и по неосторожности.
Как вариант он мог бы свернуть на обочину, но в этом случае его бы точно занесло и мог сам погибнуть.
Так что он сделал все верно - тормозил в своей полосе и не допустил заноса
Ехал он со скоростью ниже скорости остального потока.
Для умников, которые пишут, что водитель не снижает скорость - попробуйте сами затормозить, когда за спиной у тебя 15-20 тонн, многие с 1 тонной справится не могут
Если, к примеру, мне в лоб, выходит чувак на обгон по встречке, я сразу начинаю притормаживать, вплоть до полной остановки, если потребуется.
Та же реакция у меня, если на дороге творится непонятка, типо той, что на видео.
Так вот о чем это я, а о том, что большегрузы ВООБЩЕ, даже не пытаются снизить скорость, АБСОЛЮТНО.
Видимо считают себя вершителями чужих судеб