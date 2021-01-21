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Авария дня. Автомобилистку убило попутным грузовиком в Челябинской области

Авария дня. Автомобилистку убило попутным грузовиком в Челябинской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   занос   смертельное дтп   
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20 января, на трассе М-5 в Чебаркульском районе 57-летняя женщина на автомобиле Opel Meriva не справилась с управлением. Машина зацепила барьерное ограждение, а затем оказалась на пути, двигавшегося попутно, панелевоза.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   занос   смертельное дтп   
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
От момента, когда Опель начало крутить, до момента столкновения прошло 15 секунд. Все это время машины двигались, т.е. с момента заноса и до момента остановки дистанция метров 150-200. Пусть даже 100.
За это время Опель несколько раз оказывался в правой полосе, т.е. в прямой видимости Скании (даже если она отстала и ее водила не видел, что происходит в левой полосе).
Рег, двигавшийся намного быстрее, успел остановиться - времени и дистанции хватило.
Скания, по-ходу, даже не начала оттормаживаться. Он там в кабине дрочил, что ли?
Правильно Пепелац написал - больше похоже на убийство, пусть и по неосторожности.
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68
BlackRiver 13 минут назад
Регистратор явно мог побыстрее остановиться безопасно для себя. Тогда бы скания объехала опель.
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12k
Роберт Шекли Полчаса назад
Многие комментаторы не догоняют, что водитель большегруза физически не мог остановить груженый бетонными плитами грузовик на обледенелой дороге
Как вариант он мог бы свернуть на обочину, но в этом случае его бы точно занесло и мог сам погибнуть.
Так что он сделал все верно - тормозил в своей полосе и не допустил заноса
Ехал он со скоростью ниже скорости остального потока.
Для умников, которые пишут, что водитель не снижает скорость - попробуйте сами затормозить, когда за спиной у тебя 15-20 тонн, многие с 1 тонной справится не могут
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10k
_Aleks_ 52 минуты назад
На месте водителя скамейки, думаю я в поле ушел бы (
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10k
_Aleks_ 48 минут назад
Хотя мне кажется, даже если гололед, хватило бы места остановиться. Ну не хватило бы - ушел. Тем более, перед ударом опель был статичен.
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13k
Сергей _Aleks_ 8 минут назад
Совершенно не согласен. Это не легковое авто. И даже не грузовик в 10 тон. Это тягач с полуприцепом. Гружёный плитами. Если бы он хоть попытался сделать "я бы", он своим прицепом собрал бы всех и не только в своём направлении.
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8k
Павел Тарасов Час назад
да большегруз просто [мат] не иначе... типа он не видел как ее болтало чтоле..гандон
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12k
Объект реальности Павел Тарасов Час назад
Я был на месте опеля и меня таранил не панелевоз а 6 метровый фургон вольво. водила фургона сказал "я видел все и сдела все что мог." И на грузовиках нет шипов как на реге.
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7k
bum-bum Объект реальности 41 минуту назад
а ты не спросил его, какого хера он ехал с такой скоростью в таких условиях? Опасность надо предусмотреть заранее, а не героически разрешать ситуацию.
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4k
Пепелац 2 часа назад
Больше похоже на убийство...
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7k
bum-bum 2 часа назад
Водитель "скании" неправильно выбрал скоростной режим и дистанцию. По его вине погибла автомобилистка. Ситуация развивалась долго, а он не предпринял никаких действий для остановки своего транспортного средства. Только не надо мне рассказывать про массу грузовика и скользкую дорогу. Что, если впереди случилось ДТП, надо снести всех нах? Вот, впереди случилось ДТП, водитель грузовика допустил столкновение с легковушкой, пострадавшей в первом дтп, а не наоборот.
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22
Сергей Белый bum-bum 18 минут назад
не правильно выбрала скорость баба. а на панели вози в его ситуации я так же сделал бы т.к нажми на тормоз . занос и еще больше жертв
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7k
bum-bum Сергей Белый Минуту назад
русский школа я ходил?
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
Уже давно заметил интересную особенность.
Если, к примеру, мне в лоб, выходит чувак на обгон по встречке, я сразу начинаю притормаживать, вплоть до полной остановки, если потребуется.
Та же реакция у меня, если на дороге творится непонятка, типо той, что на видео.
Так вот о чем это я, а о том, что большегрузы ВООБЩЕ, даже не пытаются снизить скорость, АБСОЛЮТНО.
Видимо считают себя вершителями чужих судеб
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34k
dima423 KOSTELLO 2 часа назад
надо сажать, я считаю что в этом случае как минимум частичная вина фуры есть...
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1k
Иван KOSTELLO Час назад
А может он пытался? Представь себя на его месте! Ты бы остановил мастерски гружёною фуру на гололёде??? Да так чтоб себя не убить и ещё кого-то, не повредив тягач и груз за которые фуровод несёт ответственность!!!
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12k
Роберт Шекли Заряд бодрости 43 минуты назад
Тягач пустой, сухое дорожное покрытие, исправные тормоза
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7k
bum-bum KOSTELLO 39 минут назад
да им похеру, у них же мало шансов погибнуть, так свергу и плюют на всех
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7k
bum-bum Иван 38 минут назад
15 секунд это очень много, если ты нихера не можешь остановить свою трахому за 15 секунд, то и нехер её раскочегаривать. Ползи тихо, никому не будешь должен.
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