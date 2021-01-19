«В машине находился ребёнок»: спешащий автомобилист влетел в столб

Попавший в ДТП автомобилист пишет: "Помогите найти очевидцев ДТП, произошедшего утром 15 января около 7:40 на пр. Космонавтов от ул. Малахова в сторону 40 лет Октября, не доезжая 200 метров до ул. 40 лет. Водитель такси с места ДТП уехал. В машине находился ребёнок. Номер телефона для связи: 8-913-217-7977, Александр."