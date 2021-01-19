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«В машине находился ребёнок»: спешащий автомобилист влетел в столб

«В машине находился ребёнок»: спешащий автомобилист влетел в столб (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 13:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
430
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На проспекте Космонавтов в Барнауле автомобилист довольно быстро летел между встречным и попутным потоками машин и встретился со столбом. Во всем произошедшем он винит, подрезавшего его, таксиста.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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10  комментариев
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13k
Сергей 2 часа назад
Кругом доаёмы тормознутые. Я один умный и быстрый.
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8k
KAUSTIC 10 минут назад
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34k
dima423 Полчаса назад
а зачем ему свидетели? засвидетельствовать какой он долбайоп?))
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1k
Александр Час назад
"В машине находился ребёнок"... и так гнать!!!
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758
MaKa1503 Час назад
Санек даже номер свой оставил, чтобы все могли ему написать какой он мудак) сам виноват ,олень . Еще и с ребенком в машине так лететь по заснеженной дороге.
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1k
AndreyOnovamnado Час назад
Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло©
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Вылез между полосами, двигался по утрамбованному снегу не учитывая дорожные условия, со скоростью явно превышающей адекватную при таком покрытии.

Ччто в итоге он ожидал? Приза как за победу в Париж-Даккар?
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6k
SSD Час назад
Водитель такси в ДТП вообще не участвовал... А если в машине находился ребенок, то надо вдвойне аккуратнее ехать... Очередной #ЯЖОТЕЦ
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58k
Viktor 2 часа назад
Все ползут, а я еду! Ну так туда тебе Санёк и дорога!


Все ползут, а я еду! Ну так туда тебе Санёк и дорога!
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36k
Элек Мек 2 часа назад
Молодец,успел.
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