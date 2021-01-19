«В машине находился ребёнок»: спешащий автомобилист влетел в столб

На проспекте Космонавтов в Барнауле автомобилист довольно быстро летел между встречным и попутным потоками машин и встретился со столбом. Во всем произошедшем он винит, подрезавшего его, таксиста.
Попавший в ДТП автомобилист пишет: "Помогите найти очевидцев ДТП, произошедшего утром 15 января около 7:40 на пр. Космонавтов от ул. Малахова в сторону 40 лет Октября, не доезжая 200 метров до ул. 40 лет. Водитель такси с места ДТП уехал. В машине находился ребёнок. Номер телефона для связи: 8-913-217-7977, Александр."
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