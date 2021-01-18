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Повезло, что не на встречку! Занос на скользкой трассе

Повезло, что не на встречку! Занос на скользкой трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 13:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   
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Мужчина за рулем Datsun потерял контроль над автомобилем и вылетел с дороги в поле. Вскоре компанию ему составил водитель Hyundai, который также не справился с управлением.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   
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3  комментария
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31k
Опаньки 3 часа назад
вот это бинго, сразу два летуна в одну лунку угодили
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8k
Атеист 2 часа назад
А нахрен лететь было? Черный лед суровая штука. Вроде не видно, а он есть! Я бы тупо за фурой ехал и все. Выигрыш по времени будет небольшой, зато стабильненько едешь, кайфуешь..))
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26k
Игорь Атеист 21 минуту назад
Фууууу! Ну вы скажете тоже - за фурой только скучные лошары ездят. Крутые, резкие пацанчики делают фуры как стоячих - и иииххха, ну там как повезёт, главное чтоб врач хороший попался....
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Johnny

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