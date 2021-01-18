Повезло, что не на встречку! Занос на скользкой трассе

Мужчина за рулем Datsun потерял контроль над автомобилем и вылетел с дороги в поле. Вскоре компанию ему составил водитель Hyundai, который также не справился с управлением.
Сергей Парамонов пишет: "Участок с гололёдом, небольшой перепад высоты, в этот момент резкий боковой порыв ветра и.. результат у вас на экране. Берегите себя!"
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Водитель «Нивы» проехал по встречке и спровоцировал ДТП
- Авария дня. В Чувашии фура врезалась в бензовоз
- Авария дня. Логан вылетел на встречку в Петербурге
- Авария дня. Видео аварии с командой хоккеистов под Челябинском
- Авария дня. Торопыга на Пассате натворил дел
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео гололед дтп
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...