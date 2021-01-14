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Зато быстрее всех! В Подмосковье водитель чудом не столкнулся лоб в лоб с фурой

Зато быстрее всех! В Подмосковье водитель чудом не столкнулся лоб в лоб с фурой (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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На Володарском шоссе в Подмосковье владелец автомобиля с видеорегистратором стал очевидцем ДТП. Безрассудная выходка водителя Volkswagen Tiguan едва не стоила ему жизни.

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Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   
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58k
Viktor 40 минут назад
А жалко, жалко ....
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1k
ГэтьМэн 18 минут назад
мозгов выжить хватило, а ездить по ПДД - нет
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13k
Ligov Час назад
Закономерный и заслуженный итог полетов...
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Johnny

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