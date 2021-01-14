Зато быстрее всех! В Подмосковье водитель чудом не столкнулся лоб в лоб с фурой

На Володарском шоссе в Подмосковье владелец автомобиля с видеорегистратором стал очевидцем ДТП. Безрассудная выходка водителя Volkswagen Tiguan едва не стоила ему жизни.
Долетался...
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