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Авария дня. Встретились два одиночества

Авария дня. Встретились два одиночества (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 11:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
487
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На перекрестке проспекта Ленина и улицы Первомайской в Туле столкнулись микроавтобус и кроссовер BMW. Водитель вэна проехал на запрещающий сигнал светофора, не дождавшись зеленого какую-то секунду, в этот момент на красный проскакивал водитель BMW.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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13  комментариев
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34k
dima423 2 часа назад
хорошо что рег есть, и по видео сразу понятно кто виноват)
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12k
Объект реальности 2 минуты назад
и закружились как в вальсе.
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15k
sanchesS80 38 минут назад
Оба на красный. Интересно. По какому пункту ПДД будут виновника определять? Не по помехе справа же :)
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23k
Григорий 40 минут назад
БМВ шел на уверенный красный. Хоть кто-то удивился?
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1k
satra Час назад
Ну ты же в левом ряду, вэн! Поверни голову влево. Тут на свой зеленый выезжаешь смотришь всяких там медленных пешиков, доставщиков на великах по зебре и машин экстренных служб.
А тут.
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7k
Tamdima Час назад
Вот чтобы не было такой х.ни, делают задержку в переключении светофоров в пару секунд. Но это, сука, сложнейшая и невыполнимая задача! На нескольких проблемных перекрестках в городе так сделали и аварии с участием проскакунов закончились!
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158
WadDad Tamdima Полчаса назад
Бля, а жёлтый на что?
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