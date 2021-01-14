На перекрестке проспекта Ленина и улицы Первомайской в Туле столкнулись микроавтобус и кроссовер BMW. Водитель вэна проехал на запрещающий сигнал светофора, не дождавшись зеленого какую-то секунду, в этот момент на красный проскакивал водитель BMW.
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Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, в результате автоаварии обошлось без пострадавших
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