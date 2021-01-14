На перекрестке проспекта Ленина и улицы Первомайской в Туле столкнулись микроавтобус и кроссовер BMW. Водитель вэна проехал на запрещающий сигнал светофора, не дождавшись зеленого какую-то секунду, в этот момент на красный проскакивал водитель BMW.