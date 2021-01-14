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Ferrari 375 America 1954 года от Vignale — один из трех существующих

Ferrari 375 America 1954 года от Vignale — один из трех существующих (12 фото)

Автор:
14 января 2021 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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Компания Ferrari выпустила только 11 купе и один кабриолет модели 375 America — автомобиль был признан одним из самых быстрых и самых эксклюзивных того времени. Три экземпляра были отправлены в ателье Carrozzeria Vignale, чтобы придать машинам индивидуальный дизайн.
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Метки: ferrari   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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Мафусаил 2 часа назад
Салон перешить и вообще конфета будет!
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Лан не урчи

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