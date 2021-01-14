Ferrari 375 America 1954 года от Vignale — один из трех существующих

Carrozzeria Vignale был итальянским производителем автомобильных кузовов, основанный Альфредо Виньяле в 1948 году.



Компания специализировалась на модернизации автомобилей местных автопроизводителей, таких как Alfa Romeo, Fiat, Maserati и Lancia. Но некоторые из его самых известных дизайнерских проектов были основаны на моделях Ferrari.



Один такой замечательный и редкий экземпляр очень скоро будет продан с аукциона.