Ferrari 375 America 1954 года от Vignale — один из трех существующих

Компания Ferrari выпустила только 11 купе и один кабриолет модели 375 America — автомобиль был признан одним из самых быстрых и самых эксклюзивных того времени. Три экземпляра были отправлены в ателье Carrozzeria Vignale, чтобы придать машинам индивидуальный дизайн.
Carrozzeria Vignale был итальянским производителем автомобильных кузовов, основанный Альфредо Виньяле в 1948 году.
Компания специализировалась на модернизации автомобилей местных автопроизводителей, таких как Alfa Romeo, Fiat, Maserati и Lancia. Но некоторые из его самых известных дизайнерских проектов были основаны на моделях Ferrari.
Один такой замечательный и редкий экземпляр очень скоро будет продан с аукциона.
Компания специализировалась на модернизации автомобилей местных автопроизводителей, таких как Alfa Romeo, Fiat, Maserati и Lancia. Но некоторые из его самых известных дизайнерских проектов были основаны на моделях Ferrari.
Один такой замечательный и редкий экземпляр очень скоро будет продан с аукциона.
На аукционе RM Sotheby’s в Аризоне, который намечен на 22 января, будет продан уникальный Ferrari 375 America Coupe от Vignale.
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Это одна из трех машин туринской студии, где "Виньяле собственными глазами трансформирует натурные чертежи в алюминиевую скульптуру". В целом, его работа описывается как очень привлекательная для американских покупателей благодаря стильному сочетанию алюминия и хрома.
Первое публичное выступление состоялось в январе на Всемирной автомобильной выставке в Нью-Йорке, после чего в марте последовало краткое выступление в Женеве. Вскоре после Женевского автосалона 1954 года автомобиль был доставлен новому владельцу Роберту Уилке из Висконсина.
К ним относятся некоторые разрывы обивки сидений и износ коврового покрытия. Что еще более важно, автомобиль по-прежнему оснащен оригинальным двигателем.
Несмотря на то, что автомобиль выглядит потрясающе снаружи, внутри салона есть некоторые заметные следы использования.
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