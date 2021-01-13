В Сочи эвакуатор зацепил дерево и повредил два легковых автомобиля

На улице Роз в Центральном районе города Сочи эвакуатор, перевозившивший автомобиль, задел стрелой дерево, которое свисало над дорогой. В результате перевозимый автомобиль сдвинулся с платформы и ударил машину с открытым багажником, возле которой стоял мужчина.

0 Мужчина, который стоял рядом с припаркованной машиной, к счастью, успел увернуться от удара. Обе легковушки получили повреждения.