В Сочи эвакуатор зацепил дерево и повредил два легковых автомобиля

На улице Роз в Центральном районе города Сочи эвакуатор, перевозившивший автомобиль, задел стрелой дерево, которое свисало над дорогой. В результате перевозимый автомобиль сдвинулся с платформы и ударил машину с открытым багажником, возле которой стоял мужчина.
Мужчина, который стоял рядом с припаркованной машиной, к счастью, успел увернуться от удара. Обе легковушки получили повреждения.
Видео было опубликовано в группе "ЧП Сочи"
Авторский пост
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