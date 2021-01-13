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В Сочи эвакуатор зацепил дерево и повредил два легковых автомобиля

В Сочи эвакуатор зацепил дерево и повредил два легковых автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   эвакуатор   
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На улице Роз в Центральном районе города Сочи эвакуатор, перевозившивший автомобиль, задел стрелой дерево, которое свисало над дорогой. В результате перевозимый автомобиль сдвинулся с платформы и ударил машину с открытым багажником, возле которой стоял мужчина.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   эвакуатор   
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6  комментариев
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5k
JACKAL 2 часа назад
Чем то мужик насолил всевышнему, хотел его белой машиной приложить, но сорвалось, пока...
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1k
мега гон JACKAL 2 часа назад
ибо нехрен вторым рядом стоять!
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12k
Minos 19 минут назад
А всё из-за е*ланов, которые стоят вторым рядом. Одному из них кармой нормально вернулось. Теперь будет понимать, почему низзя так. Хорошо, что по кукухе еще не прилетело.
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1k
anatolis Полчаса назад
а где соблюдение 4 метра по высоте? деревья подпиливать надо...
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3k
Петр 37 минут назад
Эвакуаторщик дэбил. На шнруках есть ушки разной высоты, подъемная крестовина болтается над машиной на высоте метр. Когда эвакуируют машину стараются крестовину держать как можно ближе к крыше эвакуируемой машины. Вроде даже машину к платформе не пристегнул. Ну и глаз нет у него.
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3k
fin4all Час назад
Вот что-то никого в этой ситуации не жалко
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