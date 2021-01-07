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Десять мифов о ремнях безопасности

Десять мифов о ремнях безопасности (5 фото)

Автор:
07 января 2021 13:36
Сообщество : Автомир
Метки: авто   дтп   ремни безопасности   факты   
1102
5
Технологии бурно развиваются, но такое простое решение, как ремень безопасности не одно десятилетие остается самым действенным средством защиты сидящих в автомобиле. За 70 % спасенных жизней в авариях человечество обязано именно ремням. Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении — в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, при опрокидывании — в 5 раз…
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Метки: авто   дтп   ремни безопасности   факты   
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11k
Денис 2 часа назад
Полностью согласен.
Я пристёгиваюсь вообще всегда когда в машину сажусь и планирую завести двигатель.
Просто чтобы была постоянная привычка.
И особенно на тему пассажиров на задних сиденьях - пока не пристегнутся я не еду.
Нафиг мне надо, чтобы в случае чего в меня полело туша мяса с усилием в триста килограмм.
Даже если челу сзади плевать на себя, то непристёгнутое тело влияет и на мою безопасность.
Так что ремни обязательны.
Также как и соблюдение скоростного режима.
Некоторые, правда, с издёвочкой говорят, мол, Дэн, ты чё едешь 90, не видишь, дорога пустая.
Таким сразу предлагаю идти пешком.
Я себе дороже.
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11k
Алекс 7 минут назад
А если и встречный автомобиль ехал на той же «черепашьей» скорости?

Автор.... скорости не суммируются.
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5k
Tim_G Алекс 3 минуты назад
не вычитаются - это точно, а значит что опасность увеличивается в разы.
главное это, а не тонкости расчетов.
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33k
parallax Час назад
Немец садясь в машину и пристеёгиваясь, думает - А вдруг авария.
Русский - А вдруг полиция.

Хотя анекдот лукавит. Немцев тоже долго приучали к ремням безопасности. И тоже штрафами.
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1k
emporio_ss Час назад
Скорость решает всё!
Вот наглядно как работает ремень и подушка.

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1k
Дмитрий emporio_ss 11 минут назад
..тут наглядно видно, что с подушкой скорость меньше, соответственно и деформация кузова и последствия другие))
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3k
livaneth 2 часа назад
У меня очки. Не вгонит ли их в глаза подушка, раскрывающаяся на руле. Пристегиваюсь всегда. Прошу ответить тех, кто в теме.
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665
Gayrat Час назад
Да блин, ляг лицом в очках на обычную подушку, сразу поймёшь, где получишь ссадины. Да, они от очков будут, но стекла тебе в глазницы не загонят.
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24k
Седой livaneth 20 минут назад
Они станут контактными линзами
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469
Alexander 2 часа назад
На счёт непристегнутых ремней пассажиров вдали я убедился сам когда ехав под 70 по главной немного ближе к середине сбоку вылетела Хонда Стримм, я был пристегнут и помял только грудину, а друг сзади был непристегнутым, его слова были после аварии - Лечу и перед мордой подушка, а не сработала бы то - сами понимаете итог.
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