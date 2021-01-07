Это опасно не только для опрометчивого пассажира. Пристегнутого водителя может убить даже не пристёгнутый ребенок, вылетевший с заднего сидения. И не забывайте об опрокидывании – здесь альтернативы ремню не существует. Этот миф сопряжен со следующим.



Миф №6. Самое безопасное место в машине — за водителем



Кто-то считает, что сидя за водителем, можно и не пристегиваться. Статистика аварий это действительно подтверждает. Самым лучшим является среднее место сзади: оно на 16% безопаснее каких-либо других мест в машине. С одним небольшим примечанием: если пассажир пристегнут. Иначе шансы вылететь через лобовое стекло при фронтальном ударе у него максимальные.



Миф №7. При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

Да, у водителя и пассажира, вылетевшего из автомобиля, есть шанс на сохранение жизни. Один из 100. Вы готовы рискнуть? Наибольшая опасность в аварии – это удар об элементы салона. Если пассажиры будут не пристегнутыми, то они рискуют потерять сознание или получить травму, не совместимую с жизнью. И тогда уже не имеет значения, по какую сторону салона они оказались.



Миф №8.

Если в машине есть подушки безопасности, то пристёгиваться не нужно Этот миф насажден самими автопроизводителями, которые в 60-х и 70-х годах рекламировали подушки как потенциальную замену ремней. В случае аварии подушка безопасности начинает развёртывание, чтобы «принять» на себя человека. Но проблема в том, что человек движется навстречу подушке, но она делает это еще быстрее – со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса.