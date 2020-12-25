На Московском проспекте в Калининграде необдуманная попытка разворота 63-летнего водителя за рулем каблучка Volkswagen привела к серьезному ДТП. Пострадал один человек.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу «Мерседесу», под управлением 29-летнего водителя, и «Ауди», под управлением 39-летнего водителя. В результате столкновения «Мерседес» оказался в кювете, его водитель получил травмы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель»
- Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове
- Авария дня. Внедорожник сбил пешехода и едва не улетел в Неву
- Авария дня. В Якутии столкнулись три автомобиля
- Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области
Метки: авария дня авто видео дтп разворот
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Тут только одно можно сказать, рановато конечно, но похоже старческая деменция пришла к товарищу...