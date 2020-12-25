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Авария дня. Вот это разворот!

Авария дня. Вот это разворот! (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария дня   авто   видео   дтп   разворот   
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На Московском проспекте в Калининграде необдуманная попытка разворота 63-летнего водителя за рулем каблучка Volkswagen привела к серьезному ДТП. Пострадал один человек.
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Метки: авария дня   авто   видео   дтп   разворот   
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1  комментарий
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Ligov Полчаса назад
"необдуманная попытка разворота 63-летнего водителя"
Тут только одно можно сказать, рановато конечно, но похоже старческая деменция пришла к товарищу...
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Johnny

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