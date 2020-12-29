Ночью 28 декабря, на пересечении Афонской и Вербной улиц 25-летний водитель Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Opel Astra, под управлением 22-летнего молодого человека. При этом водитель Opel оказался в алкогольном опьянении.
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Водителя корейской иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии
Водитель Opel Astra «надул» 0,390 мг/л. Он рассказал полицейским, что выпил вместе с приятелями на празднике
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