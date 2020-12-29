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Авария дня. ДТП на перекрестке в Приморском районе Санкт-Петербурга

Авария дня. ДТП на перекрестке в Приморском районе Санкт-Петербурга (3 фото + 2 видео)

Автор:
29 декабря 2020 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   дтп   на красный   пьяный за рулем   
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Ночью 28 декабря, на пересечении Афонской и Вербной улиц 25-летний водитель Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Opel Astra, под управлением 22-летнего молодого человека. При этом водитель Opel оказался в алкогольном опьянении.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   дтп   на красный   пьяный за рулем   
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4  комментария
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Провокатор 3 часа назад
Сюр! Трезвый проскакун подставил бухарика едущего с соблюдением ПДД.
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1k
Angelpro 2 часа назад
Теперь один полежит, другой походит пешочком.
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Johnny

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