Ночью 28 декабря, на пересечении Афонской и Вербной улиц 25-летний водитель Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Opel Astra, под управлением 22-летнего молодого человека. При этом водитель Opel оказался в алкогольном опьянении.