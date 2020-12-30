Обочечник на МКАД подбил сломанный Volkswagen

Судя по видео, у Volkswagen Passat произошла поломка на МКАД — из под капота повалил пар. Водитель включил аварийку и принял решение перестроиться на обочину, на там его поджидал быстрый обочечник.
Водителю Volkswagen стоило быть аккуратнее...
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надеюсь, суд примет уже существующую практику, а штрафанет жопель т.к. у него не было преимущетсва в движении
Ответ: это БМВ-обочечник-стритсракер.