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Обочечник на МКАД подбил сломанный Volkswagen

Обочечник на МКАД подбил сломанный Volkswagen (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   обочечник   обочина   
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Судя по видео, у Volkswagen Passat произошла поломка на МКАД — из под капота повалил пар. Водитель включил аварийку и принял решение перестроиться на обочину, на там его поджидал быстрый обочечник.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   обочечник   обочина   
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7  комментариев
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31k
Опаньки 56 минут назад
ахаха, два радужных встретились ))))))))))))0 у них парад теперь будет )))
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1k
boom Опаньки 44 минуты назад
сам ты радужный. фв закипел и попер на обочину (а что ему еще делать)
надеюсь, суд примет уже существующую практику, а штрафанет жопель т.к. у него не было преимущетсва в движении
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1k
мега гон Полчаса назад
надеюсь это создание с обочины себе всю правую сторону об отбойник стер! не когда их не пропускаю, в самых наглых на таран иду, за водителей их не считаю просто наглое быдло.
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2k
Frank Borman 38 минут назад
Вопрос: что такое п@дарас в кубе?
Ответ: это БМВ-обочечник-стритсракер.
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Andrey Час назад
Два дебила - это сила!
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Johnny

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