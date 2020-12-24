«Он, конечно, виноват… Но он не виноват!», — ДТП в Новосибирской области

Антон Меркулов пишет: "Я двигался на автомобиле Тоета Витс, перестроился в правый ряд и через метров 90 в меня въехал Ниссан Мурано. Прошло уже 2 разбора и инспектор намекает на то, что бы я взял вину на себя, не пойму почему, может есть опытные автоюристы... Проблема еще в том что у меня нет страховки, а у автоледи неплохой юрист и деньги, может посоветуете как быть?"