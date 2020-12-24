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«Он, конечно, виноват… Но он не виноват!», — ДТП в Новосибирской области

«Он, конечно, виноват… Но он не виноват!», — ДТП в Новосибирской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   проспал торможение   
726
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В Искитиме водитель белой малолитражки Toyota Vitz затормозил на светофоре и получил удар сзади от женщины за рулем Nissan Murano. По решению группы разбора водителя малолитражки хотят признать виновным, он просит помочь разобраться.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   проспал торможение   
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38  комментариев
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Феерично )))
у меня нет страховки, а у автоледи неплохой юрист и деньги, как мне ее победить?
У меня нет практики, а у соперника хороший тренер и спарингпарнеры, как его победить?
У меня нет работы, а у мужика неплохая своя компания и он красив, как увести его подругу?
У меня нет балкона, а у губернатора неплохой пентхауз и несколько балконов, как мне отдыхать на его балконах?
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12k
Сергей 23 минуты назад
Для проскокуна это первый звоночек. Не прекратит практику "чур я первый", какой нибудь камаз его выпенет на середину перекрёстка.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
> "как быть?" (С)

1) Не поддаваться на провокации инспектора и не брать вину на себя.
2) См. приложенную картинку ниже.
> "как быть?" (С) 1) Не поддаваться на провокации инспектора и не брать вину на себя. 2) См. приложенную картинку ниже.
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
Первое, что посоветую - не ездить без страховки!
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3k
Sabay 2 часа назад
Сериал "Резвые и тупые" видимо будет идти вечно.
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3k
magic32 2 часа назад
Тётка скорость не превышала, рег оьгонял с превышением и не понятно, зачем было обгонять, если сразу же начал тормозить?
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1k
Serge Novikoff 2 часа назад
Превышение скорости, невключение сигнала поворота, не пропустил рега при перестроении, нет ОСАГО. Жертва, бедняжка, виноватым его сделать хотят. А тётка ехала себе спокойно, но ситуацию не прочитала - переключающийся светофор, впереди идиот, под колёсами снег, а она отвлеклась на праведное негодование и нажимание на клаксон.
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Проблема еще в том что у меня нет страховки

А что так?
Или из тех чмошников, которые жопу рвут, доказывая, что ОСАГО это обдиралово, а как приспичило, тут и поплыл?
Клоун х.у.е.в
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2
Alex 2 часа назад
водитель тойота ТОТ еше мудила, куда спешит в какую погоду? МОРГ принимает круглосуточнo !!!! перестройлсия без указателя поворота и сразу начала тормозить .... НИССАН успел бы тормозить до светофора если бы тойота не было
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9k
Karelian Alex 16 минут назад
А то, что дама не начала тормозить, когда у перестроевшейся в её ряд тойоте загорелись стоп сигналы, ни о чем не говорит. Такое ощущение что она и не собиралась тормозить.
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9
Павел 2 часа назад
Правильно хотят наказать, нех так ездить по снегу, и перед манёвром мозг надо включать рассчитывая всё возможности своего ведра и тех кто сзади и с боку.
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5k
SSD 2 часа назад
Интересно, на основании чего его выставляют виновным, за нарушение какого пункта ПДД? Много недосказанности.
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2k
kuchipachi SSD 2 часа назад
тоже очень интересует вопрос по какому пункту ПДД его выставляют виновным
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15k
Андрей Н. 2 часа назад
А вот если бы не было белого Яриса, как бы она остановилась?
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Мурано - дешевый понт. Явно чья-то... эта самая...
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Давил на тормоз при перестроении, не включив поворотник и еще при таких погодных условиях. Получай подрезание и опасную езду.
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9k
Karelian Lovels Travel 15 минут назад
Но к ДТП это отношения не имеет.
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124
ЯуЦуЧу 3 часа назад
Регистратор виноват по всем пунктам так еще и без страховки! Мудак
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5k
Игорь ЯуЦуЧу 45 минут назад
проспись
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Дамочка кажется так обалдела от его манëвра(не очень красивого) , что начала тормозить головой, а не автомобилем
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26k
Fat Lynx 3 часа назад
невиноватый он... она сама!
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14k
dimitr 3 часа назад
Она не просто не тормозила, она ещё и ускорялась в какой-то момент (1:29), хотя уже горел желтыйэ
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64
Gunter 3 часа назад
Стопы горят, дублёр не работает.
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5k
workmen77 3 часа назад
С одно стороны по правилам виноват водитель Ниссан Мурано - не соблюдал дистанцию, с другой стороны водителю Витса без страховки и с неработающими стоп-сигналами запрещено было вообще выезжать на дорогу.
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57k
Viktor workmen77 3 часа назад
За страховку не скажу, не знаю, а стопники работали - вкл 1:26 - выкл 1:40!
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14k
dimitr workmen77 3 часа назад
Так пусть с Витсы штраф возьмут, как это и предусмотрено.
А за поцелуй в опу Мурано отвечает.
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16k
nobody® 3 часа назад
Она и не планировала тормозить на красный, пока обижалась. И скорость под знаком 40 достигала 52. Ну подрезал, может, но когда это было...
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