«Он, конечно, виноват… Но он не виноват!», — ДТП в Новосибирской области

В Искитиме водитель белой малолитражки Toyota Vitz затормозил на светофоре и получил удар сзади от женщины за рулем Nissan Murano. По решению группы разбора водителя малолитражки хотят признать виновным, он просит помочь разобраться.
Антон Меркулов пишет: "Я двигался на автомобиле Тоета Витс, перестроился в правый ряд и через метров 90 в меня въехал Ниссан Мурано. Прошло уже 2 разбора и инспектор намекает на то, что бы я взял вину на себя, не пойму почему, может есть опытные автоюристы... Проблема еще в том что у меня нет страховки, а у автоледи неплохой юрист и деньги, может посоветуете как быть?"
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у меня нет страховки, а у автоледи неплохой юрист и деньги, как мне ее победить?
У меня нет практики, а у соперника хороший тренер и спарингпарнеры, как его победить?
У меня нет работы, а у мужика неплохая своя компания и он красив, как увести его подругу?
У меня нет балкона, а у губернатора неплохой пентхауз и несколько балконов, как мне отдыхать на его балконах?
1) Не поддаваться на провокации инспектора и не брать вину на себя.
2) См. приложенную картинку ниже.
А что так?
Или из тех чмошников, которые жопу рвут, доказывая, что ОСАГО это обдиралово, а как приспичило, тут и поплыл?
Клоун х.у.е.в
А за поцелуй в опу Мурано отвечает.