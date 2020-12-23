Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил то, что хотел

В Великом Новгороде автору ролика повстречался автохам за рулем Mitsubishi Pajero Sport, который очень обиделся, что ему не дали вклиниться в соседний ряд. После продолжительной погони, агрессор все же получил что хотел.
Преследование продолжалось чуть менее 15 минут, но в итоге водитель внедорожника получил по заслугам
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Нарваться на сплошную, вину в ДТП и возможное уголовное преследование за умышленное повреждение чужого имущества.
Что-то странная спешка и глупая обида.