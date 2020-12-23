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Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил то, что хотел

Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил то, что хотел (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: mitsubishi   авто   автохам   быдло   видео   разборки на дороге   учитель на дороге   
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В Великом Новгороде автору ролика повстречался автохам за рулем Mitsubishi Pajero Sport, который очень обиделся, что ему не дали вклиниться в соседний ряд. После продолжительной погони, агрессор все же получил что хотел.

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Метки: mitsubishi   авто   автохам   быдло   видео   разборки на дороге   учитель на дороге   
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9  комментариев
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454
Максим Час назад
Так обиделся, что не пропустили, видно сильно торопился. Что бы потом 15 минут гоняться и попытаться объяснить, что ситуация была экстренная и пустить всё таки нужно было.
Нарваться на сплошную, вину в ДТП и возможное уголовное преследование за умышленное повреждение чужого имущества.

Что-то странная спешка и глупая обида.
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171
andrey 22 минуты назад
и чего вы на мужика взъелись :? дома его жена дрючит ,его жену сосед дрючит, на работе его начальник дрючит ,тут он в кои то веки решил вздрючить кого то,а снова вздрючили его ! как ему жить с этим ?
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19k
Мерзавец... Полчаса назад
Его парень бросил, вот и злой...
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727
Денис Федоров 36 минут назад
Эх....А ведь я живу среди этих имбецилов...
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10k
ЕвгенийДончак 40 минут назад
Это не "учитель", это -
Это не "учитель", это -
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9k
Dihydrogen Monoxide 41 минуту назад
Дорожный учитель долго гонялся за водителем, но в итоге получил то, что хотел
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8k
Мафусаил 48 минут назад
Я не понимаю таких людей как на Паджеро... Регику респект, проучил быдло.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Pajero на Pajero
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