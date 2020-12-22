Посмотрите на маленький пожарный грузовик Honda Acty, который никого не оставит равнодушным

Этот восхитительный маленький огнеборец недавно был импортирован в США. Учитывая, что это модель Honda Acty 1995 года, растаможка стала полностью легальной, так как автомобиль уже старше 25 лет. Новый владелец заплатил за пожарный кей-кар 8550$ (640 тысяч рублей).

0 Судя по всему, раньше Honda Acty нёс службу в пожарной службе Японии. Пробег машины — всего 15 тысяч километров.

0 Грузовик Honda выпущен в 1995 году. На территории США действует закон, запрещающий нелегально импортировать в страну автомобили, возраст которых не достиг 25 лет. Ввезти Acty стало возможно лишь недавно, и его регистрация ещё не завершена.

0 Комплектация машины оказалась неполной. Так, перед продажей с Acty сняли датчики, насос и резервуар для воды. Остались постамент для оборудования, сирены, фонари, система громкой связи и резиновый шланг. Вдобавок к двум местам в салоне на платформе есть дополнительная скамейка для членов пожарной команды.

0 Honda Acty второго поколения оснащался двигателями объёмом 0,5 и 0,6 литра, которые располагались под грузовой платформой. Они сочетались с четырёх- и пятиступенчатой «механикой», а также трёхдиапазонным «автоматом». Тяга передавалась на переднюю или обе оси. Пожарный Acty из статьи оснащён механической коробкой, полным приводом и 656-кубовым двигателем.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0