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Сообщество Автомир 7120 постов • 678 подписчиков подписаться
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Посмотрите на маленький пожарный грузовик Honda Acty, который никого не оставит равнодушным

Посмотрите на маленький пожарный грузовик Honda Acty, который никого не оставит равнодушным (20 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: honda   авто   автомир   автомобили   кей-кар   пожарная машина   пожарный автомобиль   
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Этот восхитительный маленький огнеборец недавно был импортирован в США. Учитывая, что это модель Honda Acty 1995 года, растаможка стала полностью легальной, так как автомобиль уже старше 25 лет. Новый владелец заплатил за пожарный кей-кар 8550$ (640 тысяч рублей).

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Метки: honda   авто   автомир   автомобили   кей-кар   пожарная машина   пожарный автомобиль   
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4  комментария
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1k
Николай Час назад
"растаможка стала полностью легальной" а что бывает нелегальная растаможка?
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6k
Matthew Hopkins 44 минуты назад
Магнитола с реверсом - вещь
ностальгия, мать ее за ногу.
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Олег Час назад
В узкие дворы, заставленные автомобилями так, что не протиснуться очень даже прекрасно!
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297
ays 2 часа назад
А не проще просто пасс@ть на костёр ?
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Лан не урчи

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