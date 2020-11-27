Новый Honda S2000 с минимальным пробегом, припаркованный на 20 лет

20-летнюю Honda S2000 практически без пробега продадут на аукционе в январе, и у нее очень интересная история. Рассматриваемый родстер принадлежит женщине по имени Хеди Кирринчионе, и фактически она является владельцем двух таких экземпляров.
Хеди Чирринчионе однажды увидела S2000 в шоу-руме Honda в Нью-Йорке и «остановилась как вкопанная», пишет The Drive. Уже будучи «петролхэдкой» с опытом владения разными автомобилями, она не устояла и купила красный родстер.
Автомобиль ей понравился и, узнав о продаже серебристой S2000, она решила приобрести и её. Чирринчионе пояснила, что в детстве, помогая старшим братьям в гараже, она всё время слышала от них, как здорово было бы взять один из старых автомобилей в состоянии нового и вообще без пробега.
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Сама она проехала на родстере всего около 38 километров, ещё 16 километров «намотал» её друг. С тех пор автомобиль хранился во Флориде, на восточном побережье.
Теперь 66-летняя владелица капсулы времени решила, что её пора продать — отчасти из-за нехватки парковочного места, так как у неё есть ещё красная S2000, Datsun 240Z 1970 года и прочие машины.
Аукцион будет проходить с 7 по 17 января. Начальная ставка пока не определена, но Чирринчионе надеется выручить за родстер 150 тысяч долларов.
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