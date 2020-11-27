Новый Honda S2000 с минимальным пробегом, припаркованный на 20 лет

Автомобиль ей понравился и, узнав о продаже серебристой S2000, она решила приобрести и её. Чирринчионе пояснила, что в детстве, помогая старшим братьям в гараже, она всё время слышала от них, как здорово было бы взять один из старых автомобилей в состоянии нового и вообще без пробега.