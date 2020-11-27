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Новый Honda S2000 с минимальным пробегом, припаркованный на 20 лет

Новый Honda S2000 с минимальным пробегом, припаркованный на 20 лет (10 фото)

Автор:
27 ноября 2020 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: honda   honda s2000   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   родстер   
634
10
20-летнюю Honda S2000 практически без пробега продадут на аукционе в январе, и у нее очень интересная история. Рассматриваемый родстер принадлежит женщине по имени Хеди Кирринчионе, и фактически она является владельцем двух таких экземпляров.
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Метки: honda   honda s2000   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   родстер   
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☣️Месть печенегов☣️ 57 минут назад
Не понимаю я таких людей. Купить кучу машин и не ездить на них. Это как престарелый шейх с огромным гаремом - просто чтобы хвастаться?
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