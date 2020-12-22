На 26-ом километре автодороги Томск – Мариинск водитель BMW, 1962 года рождения, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. После столкновения BMW откинуло на попутный грузовой автомобиль MAN.
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В результате ДТП водитель автомобиля BMW доставлен в медицинское учреждение
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