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Авария дня. Водитель BMW пострадал в ДТП под Томском

Авария дня. Водитель BMW пострадал в ДТП под Томском (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   дтп   занос   прикол   
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На 26-ом километре автодороги Томск – Мариинск водитель BMW, 1962 года рождения, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. После столкновения BMW откинуло на попутный грузовой автомобиль MAN.
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Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   дтп   занос   прикол   
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SSD Час назад
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Johnny

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