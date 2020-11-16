На трассе Ялуторовск-Ярково 23-летняя девушка на автомобле ВАЗ-2114 вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Tucson. В результате аварии погибла сестра виновницы ДТП.
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В результате аварии погибла 13-летняя девочка, у которой в тот день был день рождения. Водитель ВАЗа, 23-летняя сестра погибшей, доставлена в больницу с травмами.
В автомобиле Hyundai, предварительно, нет пострадавших. В иномарке находился ребенок, которого спасло автокресло.
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Если выживет, не представляю как будет жить с таким грузом вины за смерть сестры, да ещё и в её день рождения. Вся жизнь под откос.
А вообще то это Тюменская область. Там на летней не ездят.