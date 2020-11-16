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Авария дня. Школьница погибла в жутком ДТП под Тюменью

Авария дня. Школьница погибла в жутком ДТП под Тюменью (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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На трассе Ялуторовск-Ярково 23-летняя девушка на автомобле ВАЗ-2114 вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Tucson. В результате аварии погибла сестра виновницы ДТП.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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9  комментариев
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Пиз*дец! Я понять не могу, какого хера они носятся по дороге, долбанутая бл*ять! Чтоб тебя совесть мучила и в итоге нахер извела!
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680
Al gor Лесли 🥰 Час назад
Дело скорее всего не в скорости, а в неопытности водителя. Она прижалась к ограждению, боясь встречного грузовика, а после того как с ним разъехалась, попутно получив "толчок" воздухом от него, резко дёрнула руль влево спровоцировав занос.

Если выживет, не представляю как будет жить с таким грузом вины за смерть сестры, да ещё и в её день рождения. Вся жизнь под откос.
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3k
Денис Колосов Час назад
блин.. вроде ехала медленно.. видимо на летней резине..
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2k
KL11 Денис Колосов 39 минут назад
газу надо было давать чтоб выйти из заноса
А вообще то это Тюменская область. Там на летней не ездят.
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3k
Fishkarub KL11 36 минут назад
Еще как ездят....
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SSD Час назад
...и скорость не большая вроде... Соболезную..((
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