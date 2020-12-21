FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7107 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Космический ценник: в Германии продают быстрейший McLaren Speedtail

Космический ценник: в Германии продают быстрейший McLaren Speedtail (11 фото)

Автор:
21 декабря 2020 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren Speedtail   mclaren   авто   автомобили   гиперкар   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
191
11
McLaren произведет всего 106 экземпляров трёхместного Speedtail, один из автомобилей в настоящее время выставлен на продажу в Гамбурге. Продавец готов расстаться со столь примечательным автомоблем за 3 990 000 евро, что эквивалентно 358 млн руб.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: McLaren Speedtail   mclaren   авто   автомобили   гиперкар   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства Что имеем не храним: как из 500 суперкаров McLaren Senna осталось 497 Что имеем не храним: как из 500 суперкаров McLaren Senna осталось 497 Абсолютный шедевр! Первый клиент получил McLaren Speedtail Абсолютный шедевр! Первый клиент получил McLaren Speedtail Наследник F1: как McLaren готовит Hyper-GT Наследник F1: как McLaren готовит Hyper-GT McLaren 720S Le Mans— спецверсия в честь 25-ой годовщины победы в Ле-Мане McLaren 720S Le Mans— спецверсия в честь 25-ой годовщины победы в Ле-Мане 7 конкурентов McLaren Speedtail: самые быстрые машины на сегодняшний день 7 конкурентов McLaren Speedtail: самые быстрые машины на сегодняшний день
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

148652



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее
2
377
Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О, спорт, ты… обуза?
0
12
О, спорт, ты… обуза?
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
0
26
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Свитер с оленями
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#подборка#новый год#фотографии#интересное#красота#россия#на различный вкус#война
#прикол#факты#история#природа#прикольные#комментарии#настроение#смешные#автомобили#девушки
#фото#животные#сша#кино#картинки#коты#позитив#художник#в мире#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться