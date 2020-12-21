Космический ценник: в Германии продают быстрейший McLaren Speedtail

McLaren произведет всего 106 экземпляров трёхместного Speedtail, один из автомобилей в настоящее время выставлен на продажу в Гамбурге. Продавец готов расстаться со столь примечательным автомоблем за 3 990 000 евро, что эквивалентно 358 млн руб.
К сожалению, размещенное на портале «James Edition» объявление содержит минимум полезной информации о данном McLaren Speedtail. При этом на фотографиях видно, что автомобиль имеет окрашенный в уникальный двухцветный металлик кузов, где передняя темно-зеленая часть плавно перетекает в глянцево-черную заднюю.
Судя по всему, владелец данной машины действительно хотел выделиться, поскольку выставленный на продажу суперкар также щеголяет целым рядом ярко-оранжевых акцентов. Среди последних стоит отметить передний сплиттер, боковые «юбки», спицы колесных дисков, а также окантовку заднего диффузора.
×
В свою очередь трехместный салон данного экземпляра Макларен Спидтейл отделан темно-коричневой кожей с оранжевой прострочкой и такими же ремнями безопасности. Дополнительно контрастные оранжевые вкрапления можно увидеть на черном руле и подрулевых лепестках.
С завода британский суперкар можно было заказать за 2,25 млн долларов (164 млн руб), т.е. ценник на перепродаже вырос в два с небольшим раза. Найдутся ли желающие?
Интересно, что суперкар также имеет «чемоданчик» для багажа. Он изготовлен из карбона, но при этом находится в темно-коричневом кожаном чехле с оранжевой прострочкой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Абсолютный шедевр! Первый клиент получил McLaren Speedtail
- 7 конкурентов McLaren Speedtail: самые быстрые машины на сегодняшний день
- McLaren 720S Le Mans— спецверсия в честь 25-ой годовщины победы в Ле-Мане
- Что имеем не храним: как из 500 суперкаров McLaren Senna осталось 497
- Наследник F1: как McLaren готовит Hyper-GT
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...