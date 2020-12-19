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Самое русское ДТП: печь против BMW

Самое русское ДТП: печь против BMW (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2020 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   дтп   москва   печь   цирк   
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До Нового года остаётся всё меньше времени, так что чудеса уже начинают происходить. Впрочем, какой был год, такие и чудеса.

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Метки: bmw   дтп   москва   печь   цирк   
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7  комментариев
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398
Vladimirs Orlovskis Час назад
У Емели 3,5 промили алкоголя.
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200
Миша 10 минут назад
Что бы загадал, если бы поймал волшебную щуку? Ещё штук 25 таких щук.
Маленькие хитрости: если волшебную щуку положить на сковородку, то количество желаний автоматически увеличивается до пятидесяти.
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4k
Дмитрий 17 минут назад
Емеля и Иван дурак!
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17k
Vital Idol 52 минуты назад
не Емеля доездился, печке них*уя...а, автобледи на БМВ.....
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1k
ALEX 54 минуты назад
Артисты цирка видимо хотели за второй бутылкой на печи поехать.
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37k
Сергей 58 минут назад
Попал Емеля. Неправильная печка, нет ни габаритов, ни стопов.
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7k
Tamdima Час назад
А печка без номеров, водитель печки их наверно скрутил уже, чего то их не видно
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