Самое русское ДТП: печь против BMW

Возле большого Московского цирка на проспекте Вернадского BMW столкнулась с печкой.

Эта очаровательная печь всего лишь реквизит для одного из представлений цирка. Сегодня её перегоняли от одного входа цирка к другому. Водитель BMW, видимо, решил, что сказка уже наступила, растерялся и на пустой дороге врезался в печь. Помял бампер и насмешил сотрудников полиции, приехавших на место аварии.