Самое русское ДТП: печь против BMW

До Нового года остаётся всё меньше времени, так что чудеса уже начинают происходить. Впрочем, какой был год, такие и чудеса.
Возле большого Московского цирка на проспекте Вернадского BMW столкнулась с печкой.
Эта очаровательная печь всего лишь реквизит для одного из представлений цирка. Сегодня её перегоняли от одного входа цирка к другому. Водитель BMW, видимо, решил, что сказка уже наступила, растерялся и на пустой дороге врезался в печь. Помял бампер и насмешил сотрудников полиции, приехавших на место аварии.
Эта очаровательная печь всего лишь реквизит для одного из представлений цирка. Сегодня её перегоняли от одного входа цирка к другому. Водитель BMW, видимо, решил, что сказка уже наступила, растерялся и на пустой дороге врезался в печь. Помял бампер и насмешил сотрудников полиции, приехавших на место аварии.
А что бы вы загадали, если поймали волшебную щуку?
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Маленькие хитрости: если волшебную щуку положить на сковородку, то количество желаний автоматически увеличивается до пятидесяти.