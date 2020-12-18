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Авария дня. Водитель автобуса устроил массовое ДТП в Перми

Авария дня. Водитель автобуса устроил массовое ДТП в Перми (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 декабря 2020 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   
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16 декабря, на подъезде к Коммунальному мосту произошла массовая авария с участием автобуса и трех легковушек. Виновником ДТП стал 53-летний водитель автобуса, он столкнулся с автомобилем Audi А6, Kia Stinger и встречным Toyota Corolla.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   
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7  комментариев
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8k
ScorpionDS 3 часа назад
На черной машине перед скорой, баран спешил куда-то, не убедился что можно перестроится вправо и в него чуть не врезалась скорая.
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4k
Игорь 2 часа назад
И конечно же надо выруливать на встречку, что бы еще больше замес сделать!
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7k
Tamdima 3 часа назад
И ДПС вызывать не пришлось, уже на месте.
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17k
Евгений Tamdima Час назад
и скорую
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23k
Франц Лефорт 3 часа назад
Классика жанра, чуть-что рули на встречку, она родная спасет!
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32k
kalinser Франц Лефорт 2 часа назад
Теперь еще и права отметут.
Знакомый у меня уходил от летящего ему в лоб...
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