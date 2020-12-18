16 декабря, на подъезде к Коммунальному мосту произошла массовая авария с участием автобуса и трех легковушек. Виновником ДТП стал 53-летний водитель автобуса, он столкнулся с автомобилем Audi А6, Kia Stinger и встречным Toyota Corolla.
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В результате пострадали водитель и пассажир Toyota Corolla, они госпитализированы.
В обе стороны от места ДТП образовались пробки, протяженностью в несколько километров.
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