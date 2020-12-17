Как «Москвич 407», только маленький: любопытная самоделка родом из СССР

Порой кажется, что про самоделки советской эпохи рассказано уже всё, неоднократно про каждый уникальный автомобиль. Некоторые, самые удачные конструкции еще на страницы журнала "За Рулем" попали, или засветились на слетах гаражных конструкторов еще в советскую эпоху.
Другие долгое время провели позабытые в гаражах, и мир узнал о них уже в двухтысячных, часть безвестно сгинула на пунктах сбора чермета. И вроде не ждешь уже новых открытий, но они периодически бывают. Вот, как эта крохотная машинка, недавно появившаяся на площадке «Авито».
Это чудо советской гаражной инженерии мне ранее нигде не встречалось, естественно машинка меня заинтересовала и захотелось изучить её детальней. Кузов когда-то был зеленого цвета, и в его дизайне угадывается «Москвич 407» в варианте купе. Единичные экземпляры таких «Москвичей» строились для заводской спортивной команды, в наши дни существует две или три реплики.
Это чудо советской гаражной инженерии мне ранее нигде не встречалось, естественно машинка меня заинтересовала и захотелось изучить её детальней. Кузов когда-то был зеленого цвета, и в его дизайне угадывается «Москвич 407» в варианте купе. Единичные экземпляры таких «Москвичей» строились для заводской спортивной команды, в наши дни существует две или три реплики.
Ветровое и заднее стекло использовано от «горбатого» Запорожца, задние фонари Москвич – 407, есть элементы кузова от «Волги». Если верить описанию, то кузов сделали в каком-то проектном институте, где, видимо, и работал создатель машины. Ну знаете, как раньше бывало в этих НИИ, кто радиоприемники соседям чинил, кто детали для телевизоров «добывал», а кто-то и машинку себе сконструировал в свободное от перекуров время.
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Техническая часть самоделки позаимствована от мотоколяски С3Д, хорошо виден Ижевский мотоциклетный мотор, с приделанным к нему электростартером, принудительное охлаждения, даже площадка под аккумулятор находится там же, где она была у «инвалидки».
От неё же в ход пошло рулевое управление и подвеска. Судя по описанию, зарегистрирована самоделка не как автомобиль, а как мотоколяска, но при этом у неё госномер есть и спереди.
Жаль только, что документы на неё утеряны, цена при этом колоссальна – 110 тыс. рублей. Да, с нашими «любимыми» аргументами – это же ретро и эксклюзив. Надеюсь лишь на то, что по итогу машинка не окажется на свалке, как это часто бывает с техникой в подобных случаях. А еще верю, что старые гаражи нас еще не раз порадуют разными сокровищами советского самавто.
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