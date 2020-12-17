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Как «Москвич 407», только маленький: любопытная самоделка родом из СССР

Как «Москвич 407», только маленький: любопытная самоделка родом из СССР (7 фото)

Автор:
17 декабря 2020 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   москвич   ретро авто. олдтаймер   самоделка   
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Порой кажется, что про самоделки советской эпохи рассказано уже всё, неоднократно про каждый уникальный автомобиль. Некоторые, самые удачные конструкции еще на страницы журнала "За Рулем" попали, или засветились на слетах гаражных конструкторов еще в советскую эпоху.
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Метки: авто   автомир   автомобили   москвич   ретро авто. олдтаймер   самоделка   
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