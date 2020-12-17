Как «Москвич 407», только маленький: любопытная самоделка родом из СССР

Жаль только, что документы на неё утеряны, цена при этом колоссальна – 110 тыс. рублей. Да, с нашими «любимыми» аргументами – это же ретро и эксклюзив. Надеюсь лишь на то, что по итогу машинка не окажется на свалке, как это часто бывает с техникой в подобных случаях. А еще верю, что старые гаражи нас еще не раз порадуют разными сокровищами советского самавто.