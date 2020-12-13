СМИ сообщают о двух авариях на МКС одновременно

Находящаяся в модуле "Звезда" система трижды отказывала в октябре. Как тогда рассказали РИА Новости в "Роскосмосе", экипаж МКС под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом разобрал "Электрон-ВМ" и изучал его на предмет неисправностей. В декабре госкорпорация сообщила, что работу системы восстановили.



Согласно переговорам, в субботу днем космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный Центр управления полетами об аварийном выключении "Электрона". Он добавил, что отказ произошел из-за низкого давления в системе и по времени совпал с отключением пылесоса, используемого для уборки на российском сегменте МКС. Многократные попытки включить "Электрон" не привели к успеху, специалисты на Земле разбираются с проблемой.



Запасы кислорода есть как на самой станции, так и на прибывающих туда грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.



А так же сегодня на американском сегменте Международной космической станции произошел отказ в системе электропитания, часть оборудования отключили, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.



Снаружи американского сегмента МКС находится ферма с восьмью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.



Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил астронавту из США Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.



В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, не работает высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.