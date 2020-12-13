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СМИ сообщают о двух авариях на МКС одновременно

СМИ сообщают о двух авариях на МКС одновременно (2 фото)

Автор:
13 декабря 2020 07:31
Метки: авария   космос   мкс   одновременно   
998
2
Читая сегодняшние новости о двух авариях на МКС я теперь понимаю стремление "Роскосмоса" избавиться от станции и построить свою новую.
Итак, сегодня на борту Международной космической станции вновь вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

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Метки: авария   космос   мкс   одновременно   
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9  комментариев
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56
Константин 3 часа назад
вряд ли это проблема. по-любому на станции каждый день какие-то сбои и неполадки...
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20k
Батончик с маком 49 минут назад
давно пора вместо мкс построить свой лунапарк с блэкджеком и люхами
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1k
Дайно Морана Час назад
СМИ сообщают о двух авариях на МКС одновременно
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32k
parallax 2 часа назад
"... я теперь понимаю стремление "Роскосмоса" избавиться от станции и построить свою новую."

А что, своя станция ломаться не будет? При серьёзных поломках на большой станции всегда можно спастись в соседних модулях, а на маленькой остаётся только бежать на Землю.
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2k
Агасфер 2 часа назад
Не надо подключать кипятильник к розетке :-)
Не надо подключать кипятильник к розетке :-)
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143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Пора в утиль этот хлам, МКС уже дольше станции МИР летает вроде.
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435
arcush 2 часа назад
Построить новую??!! Украсть миллиарды и ничего не построить... Ну может еще одну таксу утопит рогозин.
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127
Stazis 2 часа назад
"Построить новую.."???!!! Автор на Марсе наверное живет...
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