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Авария дня. Момент смертельного ДТП с участием Lexus и автобуса в Иркутской области

Авария дня. Момент смертельного ДТП с участием Lexus и автобуса в Иркутской области (3 фото + 2 видео)

Автор:
08 декабря 2020 10:31
Сообщество : Аварии
Метки: lexus   авария   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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Hанним утром 7 декабря, в Братске на пересечении улиц Ленина и Советская 28-летняя девушка за рулем Lexsus GS на огромной скорости протаранила автобус. От удара японский седан отлетел на дорожное ограждение и светофор, превратившись в груду металла.
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Метки: lexus   авария   авария дня   авто   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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27  комментариев
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2k
Алексей 3 часа назад
Я вот не знаю, что ставить под подобными постами-плюс или минус. С одной стороны вроде страшное ДТП, смерть и нет повода для лайка. Но с другой стороны-ставлю плюс, чтобы как можно большее количество людей увидели это, задумались и не повторяли ошибок этого водителя и им подобным.
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98
Vasily Shevtsov 47 минут назад
Шамаич-2?
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5k
Feldkurat_Katc Час назад
Естественный отбор в действии. Жаль, что пострадала невиноватая.
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9
Евпатий Час назад
Люди не пострадали?
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4k
кот базилий 2 часа назад
Ранним утром, под наркотой, из клуба, закончила жизненный путь.
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994
Pavel 2 часа назад
это на какой скорости удар был?!? и на сколько надо не иметь мозгов чтоб так носиться! в данном дтп есть только 1 положительный момент - не винновные не пострадали!
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506
Алексей Андреев 2 часа назад
Я только одного понять не могу, на что эта водительница надеялась, когда неслась так. Автобус должен был испугаться и быстро рассосаться? Но больше смахивает на успешную попытку самоубийства.
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9k
Karelian 2 часа назад
В автобусе то никто не пострадал? А этим пёс_дам туда и дорога.
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17k
Andrey 2 часа назад
Из описания так и не понял, люди то не пострадали?
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5k
disevenvis Andrey 2 часа назад
Да вроде как с пассажирами автобуса все хорошо
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Интересно послушать записи разговором с черного ящика.
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16k
SolomonA 2 часа назад
Блин, автобус теперь ремонтировать...
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10k
Serg2001 2 часа назад
Многие не понимают, что купив мощный, престижный автомобиль, ты не покупаешь автоматически навыки гонщика и не обретаешь бессмертие...
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4k
кот базилий Serg2001 2 часа назад
Они именно так и думают - небожители в рот им ........
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12k
Ligov 3 часа назад
Летчица перепутала небо с дорогой, чего карма ей не простила...
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15k
nobody® 3 часа назад
а могла бы поменяться местами с пассажиркой, если бы по классике стала на встречку уходить
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1k
Михаил nobody® 10 минут назад
Не начните случайно новый-старый спор про левый правый руль.
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1k
Алексей 3 часа назад
Хорошо, что пассажиры и пешеходы не пострадали. А эту вдятельницу-летунью не жалко - сама у успеху шла... летела.
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10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Надеюсь что с людьми в автобусе всё в порядке.
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4k
SSD 3 часа назад
Дело Шамаича живет))) Хорошо, что в автобус...а лучше бы вообще в столб.
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16k
SolomonA SSD 2 часа назад
А столб не жалко? Лучше бы в Гелик...
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10k
Денис SolomonA 2 часа назад
Там дальше на видео видно, что светофор даже на утро после аварии вполне себе работает. Так что да, придётся потратиться, чтобы его снова закрепить, да все эти кишки с газона убрать и части автомобиля.
но в общем норм. Главное нормальные люди не пострадали.
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