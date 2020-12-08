Hанним утром 7 декабря, в Братске на пересечении улиц Ленина и Советская 28-летняя девушка за рулем Lexsus GS на огромной скорости протаранила автобус. От удара японский седан отлетел на дорожное ограждение и светофор, превратившись в груду металла.
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От полученных травм на месте погибла водитель Lexus, тело пришлось извлекать спасателям. В автомобиле также находилась пассажирка, за её жизнь сейчас борются врачи.
Два ракурса с камер видеонаблюдений
Присутствует ненормативная лексика!
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но в общем норм. Главное нормальные люди не пострадали.