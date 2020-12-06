Осветительный столб, оказался крепче Mitsubishi

Машину буквально разорвало на две части, но есть информация о том, что водитель жив и находится в сознании.
«Водитель жив, крови не было, он почти без посторонней помощи перешел в карету скорой помощи. Похоже, что-то с левой ногой: сильно хромал, — сообщил свидетель ДТП.
«Водитель жив, крови не было, он почти без посторонней помощи перешел в карету скорой помощи. Похоже, что-то с левой ногой: сильно хромал, — сообщил свидетель ДТП.
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Авторский пост
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Метки: безопасность движения дтп минск
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Пол багажника там был 1,5см твердого антикора, железа совсем мало..