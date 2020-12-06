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Главная > Авто 
Осветительный столб, оказался крепче Mitsubishi

Осветительный столб, оказался крепче Mitsubishi (8 фото)

Автор:
06 декабря 2020 19:09
Метки: безопасность движения   дтп   минск   
1714
8
Машину буквально разорвало на две части, но есть информация о том, что водитель жив и находится в сознании.
«Водитель жив, крови не было, он почти без посторонней помощи перешел в карету скорой помощи. Похоже, что-то с левой ногой: сильно хромал, — сообщил свидетель ДТП.
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Метки: безопасность движения   дтп   минск   
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29  комментариев
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7k
Cornho 7 часов назад
Осветительный столб, оказался крепче Mitsubishi
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1k
Василич 4 часа назад
Просто старенькая машинка, рыхлая уже. Видел как-то старенькую 21099 которую превратили в хэтчбек, двери хорошо открывались и зазоры везде нормально)
Пол багажника там был 1,5см твердого антикора, железа совсем мало..
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9k
KOSTELLO 4 часа назад
Конструктор
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10k
Alexey Muhin 5 часов назад
Явно автомобиль - так называемый "конструктор" или "распил". Вот и развалился четко в районе разреза
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8k
Андрей Ватрушкин 5 часов назад
Метала в машине уже нет, все держится на краске, шпаклевке и ржавчине. Наблюдал встречу двух Опелей: новой Астры и старого Сенатора. У Астры был разбит бампер и решетка радиатора, а водитель Сенатора вдруг обнаружил, что двигатель то в салоне находится.
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2k
au3 5 часов назад
Ну так ЛВП наверно - литовский варенный перевертишь.
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7k
Billi_Bons 6 часов назад
Наглядно показан результат покупки авто в Литве. Там и из трех один могут слепить.
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2k
Voland 6 часов назад
Сколько машин видел, но вот ни разу еще не доводилось встречать Лансера, который бы не намотался хоть раз на что-то... Это типа классика;)
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4k
Андрей Voland 5 часов назад
Вроде ж Галант на фото.
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2k
System 6 часов назад
На первой фото у мужика в красной куртке ну и НОСЯРА
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16k
Марина 6 часов назад
Конструктор?
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676
☣️Месть печенегов☣️ Марина 6 часов назад
Не похоже. Пилят обычно по передним стойкам и полу, а здесь они целые
Не похоже. Пилят обычно по передним стойкам и полу, а здесь они целые
Не похоже. Пилят обычно по передним стойкам и полу, а здесь они целые
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7k
Billi_Bons ☣️Месть печенегов☣️ 6 часов назад
Это во Владике так пилят, а это в Литве.
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44k
noName 6 часов назад
"Это с какой скоростью, надо было лететь чтобы так развалить машину"-усталость и гнниль некто не отменял,а может и "распил" вообще
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Сергей

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