Автохам из Владивостока: молодой парень на «Гелике» объехал пробку по тротуару

В соцсетях появился видеоматериал, на котором запечатлен момент, как водитель внедорожника Mercedes-Benz G-Class объезжает пробку по тротуару в районе улице Енисейской. Запись опубликовал в Инстграм сам водитель, но вскоре поспешил её удалить.
Личность правонарушителя была установлена, им оказался 19-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции.
В отношении водителя был составлен административный протокол по статье «Движения по велосипедным дорожкам или по тротуарам», ему назначено наказание в виде штрафа.
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