Автохам из Владивостока: молодой парень на «Гелике» объехал пробку по тротуару

В соцсетях появился видеоматериал, на котором запечатлен момент, как водитель внедорожника Mercedes-Benz G-Class объезжает пробку по тротуару в районе улице Енисейской. Запись опубликовал в Инстграм сам водитель, но вскоре поспешил её удалить.

0 Личность правонарушителя была установлена, им оказался 19-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции.