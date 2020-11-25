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Автохам из Владивостока: молодой парень на «Гелике» объехал пробку по тротуару

Автохам из Владивостока: молодой парень на «Гелике» объехал пробку по тротуару (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 13:41
Сообщество : Автомир
Метки: gelandewagen. mercedes   авто   автохам   быдло   пробки   тротуар   
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В соцсетях появился видеоматериал, на котором запечатлен момент, как водитель внедорожника Mercedes-Benz G-Class объезжает пробку по тротуару в районе улице Енисейской. Запись опубликовал в Инстграм сам водитель, но вскоре поспешил её удалить.

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Метки: gelandewagen. mercedes   авто   автохам   быдло   пробки   тротуар   
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4  комментария
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12k
Роберт Шекли 57 минут назад
Автохам из Владивостока: молодой парень на «Гелике» объехал пробку по тротуару
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2k
ImNIK 16 минут назад
Тварь е**чая. Перед шлюхами в***буется. С хрена ли штраф, за такое лишение должно быть, причем не только прав.
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18k
shevanez 36 минут назад
Быдло о.ху.евшее.
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4k
Sanar Час назад
Мажор, во Владивостоке на гелике, насосал у папы.
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