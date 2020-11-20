В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права. В целом здесь вопрос, конечно, о культуре нашего общества и соблюдении законов и правил. Конечно, самым большим фактором во всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», - заявил Александр Васильев.
Согласно действующему законодательству, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.
Согласно действующему законодательству, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.
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Раньше минимальный штраф был 50 руб, правительство решило, что это не имеет воспитательной меры и подняло минимальный штраф до 500 руб. в ДЕСЯТЬ (!!!) раз. Народ возбудился, волнения пошли мама не горюй. Российский союз автомобилистов (РСА) после долгих дебатов с правительством, пришли к негласному соглашению - минимальный штраф 500 руб, но и нештрафуемый порог 20 км/ч. Народ вроде успокоился, но червяк сомнения грыз, типа сейчас мы согласимся, а правительство потом возьмёт и отменит этот порог. РСА били копытом в грудь, что это джентельменское соглашение и обратного хода не будет.
Если они отменят дельту, то это будет подобно закладке тротила на плотине народного гнева.
В целом это больше похоже на попытку наполнения бюджета и за одно набивания карманов ибо 90 по трассе действительно напрягает даже на старых но исправных Жигулях.
шаг 1. Дороги просто ломятся от знаков. Причем множество мест где знаки установлены без какой то особой нужды. На трассе с хорошим асфальтом вдалеке от населенных пунктов вполне можно встретить знак 50 например. А в городах знаки 40 и 20 в порядке вещей.
шаг 2. Дороги просто ломятся от камер. И ставят их так что не оставляет ощущение что установщики думали не о безопасности движения, а о том как штрафов больше слупить.
шаг 3. Теперь делаем как в Европе - превышать вообще нельзя. Может и зарплаты будем как в Европе платить?
шаг 4. Какой же следующий шаг? По логике вещей штраф должен автоматом списываться со счета нарушителя. Как уже есть такое?
шаг 5. Что же будет потом? Изъятие авто? Переоформление квартиры нарушителя? Изъятие имущества? На органы?
Мой личный пример - для меня комфортная скорость по спидометру 120-130 км/ч, быстрее я и сам не поеду (если только не какой-нибудь форсмажор), а на скоростях на трассе ниже 100 км/ч я просто засыпаю от скуки. И как, простите, тошнилово по магистрали 90 км/ч снизит аварийность, если водители просто будут засыпать?
Марк Туллий Цицерон
Ну а затем из-за воплей возмущенного народа можно будет опять сделать "+20", еще раз попилив гос. бабло
Проходили уже с нулевым промилле
Прикольно так.)
что багдусорян, что евремов... как ездили так и будут ездить.
а уж как ездят кортежи этих пузанов...
Встречное предложение - на всех дорогах повысить лимит скорости на 10-20 км/ч. Тогда все ОК будет.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202011201111-HDie5.htmlhttps://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202011201111-HDie5.html