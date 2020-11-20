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В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч (1 фото)

Автор:
20 ноября 2020 13:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: госдума   скорость   штрафы   
637
1
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

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Метки: госдума   скорость   штрафы   
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
этот дятел не знает что у приборов допустимая погрешность 3-5 км/ч ?
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2k
Zamkadysh (точка)Net Минуту назад
Милять, докукарекуются они... Если отменят дельту 20, то тогда точно прорвёт эту плотину на море согласия и молчания. Надо бы Саньку напомнить, откуда взялась эта дельта, и что это хрупкое соглашение между беспределом власти и гневом народа.
Раньше минимальный штраф был 50 руб, правительство решило, что это не имеет воспитательной меры и подняло минимальный штраф до 500 руб. в ДЕСЯТЬ (!!!) раз. Народ возбудился, волнения пошли мама не горюй. Российский союз автомобилистов (РСА) после долгих дебатов с правительством, пришли к негласному соглашению - минимальный штраф 500 руб, но и нештрафуемый порог 20 км/ч. Народ вроде успокоился, но червяк сомнения грыз, типа сейчас мы согласимся, а правительство потом возьмёт и отменит этот порог. РСА били копытом в грудь, что это джентельменское соглашение и обратного хода не будет.
Если они отменят дельту, то это будет подобно закладке тротила на плотине народного гнева.
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1k
ddp 6 минут назад
Если убрать нештрафуемый интервал в 20 км/ч, то количество дтп на трассе от этого только увеличится. Просто потому что сейчас все едут 110-130 при разрешённой 90. Относительная разница в скорости 20 км/ч, т.е. поток почти однороден. После принятия закона разница составит уже 40 км/ч, поток станет менее однороден.
В целом это больше похоже на попытку наполнения бюджета и за одно набивания карманов ибо 90 по трассе действительно напрягает даже на старых но исправных Жигулях.
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9k
Sergey 9 минут назад
Ну что тут сказать... Казалось бы что тупее уже ничего не придумать, но депутаты настолько умны и талантливы, что нам еще много лет придется удивляться.
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8k
*Сергей* 10 минут назад
Ага. Многоходовочка смотрю продвигается.
шаг 1. Дороги просто ломятся от знаков. Причем множество мест где знаки установлены без какой то особой нужды. На трассе с хорошим асфальтом вдалеке от населенных пунктов вполне можно встретить знак 50 например. А в городах знаки 40 и 20 в порядке вещей.
шаг 2. Дороги просто ломятся от камер. И ставят их так что не оставляет ощущение что установщики думали не о безопасности движения, а о том как штрафов больше слупить.
шаг 3. Теперь делаем как в Европе - превышать вообще нельзя. Может и зарплаты будем как в Европе платить?
шаг 4. Какой же следующий шаг? По логике вещей штраф должен автоматом списываться со счета нарушителя. Как уже есть такое?
шаг 5. Что же будет потом? Изъятие авто? Переоформление квартиры нарушителя? Изъятие имущества? На органы?
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183
mi mi 12 минут назад
С одной стороны существующие +20 это идиотизм, но и ограничение в 90км/ч даже на федеральных трассах с белыми табличками через каждые несколько километров ничуть не лучше.
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17k
Will2006 21 минуту назад
"это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах" - ХЗ как может изменить безопасность снижение средней скорости например на М7 в Нижегородский области, где порядка 70 км прямая как стрела магистраль с отбойником между полосами и практически без светофоров имеет ограничение 90 км/ч.
Мой личный пример - для меня комфортная скорость по спидометру 120-130 км/ч, быстрее я и сам не поеду (если только не какой-нибудь форсмажор), а на скоростях на трассе ниже 100 км/ч я просто засыпаю от скуки. И как, простите, тошнилово по магистрали 90 км/ч снизит аварийность, если водители просто будут засыпать?
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3k
Владимир Полчаса назад
Как говорил один великий человек: "Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы"
Марк Туллий Цицерон
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17k
Will2006 Полчаса назад
Сдается мне, что грядет очередной распил на перенастройке ПО камер :)
Ну а затем из-за воплей возмущенного народа можно будет опять сделать "+20", еще раз попилив гос. бабло

Проходили уже с нулевым промилле
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3k
Taf Taffus 36 минут назад
Забавное бульканье издают тут в комментах ездуны с купленными правами. Ничего, научили вас штрафами и изъятием прав останавливаться на переходах и не выезжать за сплошную, научат и скорость не превышать. А так реально этот оксюморон с "+20 км/ч не наказывается" исключительно коррупционная норма, наглухо развращает и водятлов и ГИБДД.
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3k
Ыукп 59 минут назад
А почему не на 0,99?
Прикольно так.)
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2k
VL Час назад
говно это едерастское уймётся когда либо???
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1k
Lovels Travel Час назад
Да лучше провести индексацию штрафов. Депутатам, например, поднять стоимость штрафа в десятки, а то и в сотни раз - пусть пример гражданам показывают.
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12k
Владислав Грецов Час назад
делом бы занялись...а для информации ему и ему подобным у спидометра может быть погрешность порядка 3-5%....точно так же как не бывает 0 уровень алкоголя в крови...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Владислав Грецов 51 минуту назад
погрешность порядка 3-5%. Но обычно в сторону завышения. И это делается специально. А вот погрешность радаров, это другое дело
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30k
Опаньки Час назад
кто гоняет как не платили штрафы так и не будут платить

что багдусорян, что евремов... как ездили так и будут ездить.

а уж как ездят кортежи этих пузанов...
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19k
Юрьевич Час назад
Этому члену из ЕР для начала нужно было поинтересоваться погрешностью камер видеофиксации, а потом уже рот открывать. На сегодняшний день погрешность приборов фиксации скорости составляет до 2км/ч. Ну нельзя быть таким тупым!
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2k
VL Юрьевич Час назад
едерасту можно. он обязан быть тупым.
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12k
Konstantin Час назад
Тогда поток, при разрешенных 60 км/ч будет двигаться ~55 км/ч в лучшем случае. А дебилов, которые гоняют как попало меньше не станет.
Встречное предложение - на всех дорогах повысить лимит скорости на 10-20 км/ч. Тогда все ОК будет.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
господа не ведитесь на этот взброс ,всплыл забытый аккаунт
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19k
Юрьевич ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
Не знаю в каком месте у тебя "взброс", но вот ссылка на новость:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202011201111-HDie5.htmlhttps://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202011201111-HDie5.html
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9k
кира 2 часа назад
Я смотрю, дебилов там еще много. Пока еще не все высказались...
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2k
Tuskub 2 часа назад
Вопрос знатокам и людям с хорошей памятью - а какие законы для народа предлагались/реально принимались на протяжении хотя бы последних 5 лет?
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4k
Иван Tuskub Полчаса назад
Пенсионный возраст повысили для народа.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
А почему сразу не на 500 метров в час ? Ещё запретить при обгоне увеличивать скорость :-)
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