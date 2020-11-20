В Госдуме предложили ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

«Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права. В целом здесь вопрос, конечно, о культуре нашего общества и соблюдении законов и правил. Конечно, самым большим фактором во всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», - заявил Александр Васильев.



Согласно действующему законодательству, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч влечет наложение административного штрафа в размере 500 руб.