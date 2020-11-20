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Почему дорогущие Porsche Taycanу нас только появились, а в США давно уже куплены и разбиты?

Почему дорогущие Porsche Taycanу нас только появились, а в США давно уже куплены и разбиты? (16 фото)

Автор:
20 ноября 2020 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche Taycan   Taycan   porsche   авто   дтп   электрокар   электромобиль   
757
16
Не успели в РФ еще начаться продажи первых, полностью электрических Porsche Taycan, а в США уже появилось 5 новеньких машин на страховых аукционах. Серые импортеры еще с начала лета стали привозить электрички всем желающим по заоблачным ценам из США, но был смысл дождать официальных продаж.
Почему?
Все просто, во-первых не надо переплачивать! А во-вторых лучше иметь официальную гарантию импортера на автомобиль, а с учетом того, что современные машины стали больше похожи на компьютеры, которые невозможно ремонтировать или обслуживать без официального дилера. Надеюсь я вас убедил!
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Метки: Porsche Taycan   Taycan   porsche   авто   дтп   электрокар   электромобиль   
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
И что непонятного ?
На полном ходу лупасят в бордюр.
Обычный низкий бордюр на Т- образном перекрестке, или вылетают на газон на кольцевом движении.
Машина подлетает вверх, ходовка вся гнется, выламывая лонжероны, но спасая водителя и пассажиров
Ясно дело, геометрия кузова нарушена.
Скоро эти авто будут у нас, небит-некрашен
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27k
LEPA 5 секунд назад
Почему дорогущие Porsche Taycanу нас только появились, а в США давно уже куплены и разбиты?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Удар был достаточно сильный, так что сработали подушки безопасности в салоне.

Странно что усилитель не пострадал, на нем нет даже царапин.

То есть удар был не сильный, просто датчики удара сработали.

Ну а почему бьют? Так все просто - права купил, ездить не купил!
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1k
Александр 2 часа назад
"... явно борец за экологию...". Зачем это писать?
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5k
Петр 2 часа назад
3,2 сек до 100. вот и ответ. это очень быстро. слишком для многих)
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
это правда кому-то интересно ?
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5k
Чётенький 2 часа назад
Почему электричка, а не трамвай?
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