Почему дорогущие Porsche Taycanу нас только появились, а в США давно уже куплены и разбиты?

Не успели в РФ еще начаться продажи первых, полностью электрических Porsche Taycan, а в США уже появилось 5 новеньких машин на страховых аукционах. Серые импортеры еще с начала лета стали привозить электрички всем желающим по заоблачным ценам из США, но был смысл дождать официальных продаж.
Почему?
Все просто, во-первых не надо переплачивать! А во-вторых лучше иметь официальную гарантию импортера на автомобиль, а с учетом того, что современные машины стали больше похожи на компьютеры, которые невозможно ремонтировать или обслуживать без официального дилера. Надеюсь я вас убедил!
Почему?
Все просто, во-первых не надо переплачивать! А во-вторых лучше иметь официальную гарантию импортера на автомобиль, а с учетом того, что современные машины стали больше похожи на компьютеры, которые невозможно ремонтировать или обслуживать без официального дилера. Надеюсь я вас убедил!
И я честно вообще не понимаю, как такое вообще возможно, чтобы практически новый и очень дорогой автомобиль списать в утиль в максимально короткие сроки после покупки?
Не понимаю!
Taycan первый серийный электромобиль с напряжением системы 800 вольт, во всех остальных электричках 400 вольт. Сделано для того, чтобы не только выдавать высокую мощность на протяжении всего времени поездки, но и обеспечивать быструю скорость зарядки. Средний запас хода от 300 до 400 км, смотря от того, как сильно вы будете давить на педаль газа.
Чтобы не утомлять вас бесполезными статистическим данными, скажу только, что за пять минут зарядки постоянным током на специальной зарядной станции, можно будет проехать 110 км!
Чтобы не утомлять вас бесполезными статистическим данными, скажу только, что за пять минут зарядки постоянным током на специальной зарядной станции, можно будет проехать 110 км!
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5 минут зарядки гарантируют запас хода в 110 км! Но только на специальных зарядных девайсах, которые есть пока только у официального дилера.
За 30 минут батарея зарядиться на 80%.
Но как вы понимаете это утопия и мало кто будет ездить к дилеру на быструю зарядку, так что остается один вариант - использовать домашнюю сеть и тратить на это от 10 до 12 часов на полную зарядку.
За 30 минут батарея зарядиться на 80%.
Но как вы понимаете это утопия и мало кто будет ездить к дилеру на быструю зарядку, так что остается один вариант - использовать домашнюю сеть и тратить на это от 10 до 12 часов на полную зарядку.
Это комплектация 4S - мощностью 530 сил.
Пробег неизвестен, водитель не успел остановиться, еще бы до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4 секунды!
Теперь уже Turbo, мощностью 680 сил и динамикой в 3.2 секунды.
Еще один водитель, который не успел оттормозиться. С этого ракурса машина похожа на Тойоту Супра.
Или вообще улетел куда-то через бордюры и ограждения. Посмотрите как неестественно стоят колеса и торчат какие-то элементы из батареи. Даже передний диск треснул.
Пробег 545 миль, то есть 2 полноценный зарядки и на помойку! Но стоит присмотреться внимательнее, как увидите мятую бочину.
Чудеса, как такой автомобиль прошел через страховых экспертов и списание с уплатой всей страховой суммы владельцу?
Повреждения по кругу, что в реальности может означать как маленькие царапины, так и замятия на кузове от града.
Пробег 2000 миль, меньше 3.000 километров!
Еще один любитель скрости и острых ощущений, явно борец за экологию, не справился с управлением.
Но хотя бы накатал 10.000 км!
Кстати, обратите внимание, усилитель тоже не пострадал!
Кстати, обратите внимание, усилитель тоже не пострадал!
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На полном ходу лупасят в бордюр.
Обычный низкий бордюр на Т- образном перекрестке, или вылетают на газон на кольцевом движении.
Машина подлетает вверх, ходовка вся гнется, выламывая лонжероны, но спасая водителя и пассажиров
Ясно дело, геометрия кузова нарушена.
Скоро эти авто будут у нас, небит-некрашен
Странно что усилитель не пострадал, на нем нет даже царапин.
То есть удар был не сильный, просто датчики удара сработали.
Ну а почему бьют? Так все просто - права купил, ездить не купил!