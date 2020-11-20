Почему дорогущие Porsche Taycanу нас только появились, а в США давно уже куплены и разбиты?

Не успели в РФ еще начаться продажи первых, полностью электрических Porsche Taycan, а в США уже появилось 5 новеньких машин на страховых аукционах. Серые импортеры еще с начала лета стали привозить электрички всем желающим по заоблачным ценам из США, но был смысл дождать официальных продаж.

Почему?

Все просто, во-первых не надо переплачивать! А во-вторых лучше иметь официальную гарантию импортера на автомобиль, а с учетом того, что современные машины стали больше похожи на компьютеры, которые невозможно ремонтировать или обслуживать без официального дилера. Надеюсь я вас убедил!

0 Источник: И я честно вообще не понимаю, как такое вообще возможно, чтобы практически новый и очень дорогой автомобиль списать в утиль в максимально короткие сроки после покупки?

Не понимаю! 0 Источник: Taycan первый серийный электромобиль с напряжением системы 800 вольт, во всех остальных электричках 400 вольт. Сделано для того, чтобы не только выдавать высокую мощность на протяжении всего времени поездки, но и обеспечивать быструю скорость зарядки. Средний запас хода от 300 до 400 км, смотря от того, как сильно вы будете давить на педаль газа.



Чтобы не утомлять вас бесполезными статистическим данными, скажу только, что за пять минут зарядки постоянным током на специальной зарядной станции, можно будет проехать 110 км!

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0 Источник: 5 минут зарядки гарантируют запас хода в 110 км! Но только на специальных зарядных девайсах, которые есть пока только у официального дилера.



За 30 минут батарея зарядиться на 80%.



Но как вы понимаете это утопия и мало кто будет ездить к дилеру на быструю зарядку, так что остается один вариант - использовать домашнюю сеть и тратить на это от 10 до 12 часов на полную зарядку.

0 Источник: Смотрите насколько неаккуратны американские водители за рулем этих дорогостоящих игрушек!

Это комплектация 4S - мощностью 530 сил. 0 Источник: Пробег неизвестен, водитель не успел остановиться, еще бы до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4 секунды!

0 Источник: Удар был достаточно сильный, так что сработали подушки безопасности в салоне.

0 Источник: Странно что усилитель не пострадал, на нем нет даже царапин.

Теперь уже Turbo, мощностью 680 сил и динамикой в 3.2 секунды. 0 Источник: Еще один водитель, который не успел оттормозиться. С этого ракурса машина похожа на Тойоту Супра.

0 Источник: Или вообще улетел куда-то через бордюры и ограждения. Посмотрите как неестественно стоят колеса и торчат какие-то элементы из батареи. Даже передний диск треснул.

Еще один 4S. 0 Источник: Визуально, кажется, что с автомобилем ничего не произошло.

0 Источник: Пробег 545 миль, то есть 2 полноценный зарядки и на помойку! Но стоит присмотреться внимательнее, как увидите мятую бочину.

0 Источник: Чудеса, как такой автомобиль прошел через страховых экспертов и списание с уплатой всей страховой суммы владельцу?

Повреждения по кругу, что в реальности может означать как маленькие царапины, так и замятия на кузове от града. 0 Источник: Пробег 2000 миль, меньше 3.000 километров!

0 Источник:

Еще один любитель скрости и острых ощущений, явно борец за экологию, не справился с управлением. 0 Источник: Но хотя бы накатал 10.000 км!



Кстати, обратите внимание, усилитель тоже не пострадал!