Когда время и личный автомобиль менее дороги, чем справедливость

Автор ролика сообщает: "Чурка на белом Паджеро Спорте и таксист на Киа, выезжая с круга, ломятся в мою полосу. Обсигналиваю, обруливаю, еду дальше. Чурка догоняет и что-то там орёт в окно, а потом решает меня подлечить. В итоге, у него одна дверь точно под замену, переднее крыло возможно. Ну и зеркало и прочие мелочи. Приехали ИДПСы, без особых разговоров выписали чурке штраф. Виноват, разумеется, он."