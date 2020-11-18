FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3825 постов • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Когда время и личный автомобиль менее дороги, чем справедливость

Когда время и личный автомобиль менее дороги, чем справедливость (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   автохам   видео   дтп   учитель на дороге   
1551
1
1
Владелец автомобиля с регистратором опубликовал видео своего ДТП в Москве. Видео оставляет двоякое чувство, водитель белого «Паджеро» конечно не прав, но и действия автора в начале ролика вызывают вопросы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   автохам   видео   дтп   учитель на дороге   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Vazari 2 часа назад
На первых кадрах ролика видно, как рег, подъезжая к перекресту с круговым движением, и, очевидно увидев, выезжающие машины, начинает резко ускоряться.По факту, ни паджеро ни киа ему не помешали бы. Я таких кондомов очень часто встречаю, особенно в Подмосковье. Едет-тошнит, но стоит тебе начать обгон, моча бьет в голову, а нога на педаль газа. Одного такого, пришлось даже оплеухами лечить. Да и автору втащить не помешало бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Антон Семёныч Vazari 2 часа назад
Так проблема была не в этом. Он их объехал и посигнали. Или его за сигнал надо от.п.из.д.ить до полусмерти?
А на конфликт то уже пошёл гордый южанин. По его "вере" нельзя ему сигналить, когда он на белом паджеро. Он начал оскорблять и подрезать. Именно за это и был наказан, а не за то, что он ранее не уступил транспортному средству, имеющему преимущество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Ihaaa 19 минут назад
не одобряю поведение Чу.. но, в самом начале автор ведет себя как конченная баба.. я уверен, что за эти виляния и перестроение, он ниразу не включил поворотник. Темболее, если бы немного снизил скорость, ничего бы этого не случилось. Знаю это место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
992
Алексей Астин 22 минуты назад
Водитель с регистратором - НЕНОРМАЛЬНЫЙ ИДИОТ!
ВНУШИЛ В СЕБЕ СУПЕРМЕНА! Но его величество случай даст ему много понять, слишком самоуверен в своих действиях!!! В том числе и в проносе по городу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир Полчаса назад
Ништяк обезьяна теперь за страховку больше платить будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Администратоp Полчаса назад
два дибила - это сила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей 42 минуты назад
Если бы я подбивал каждого неадеквата, который неправ, я бы из сервиса не вылезал. На хер оно мне надо? Если такой принципиальный, скинул ролик с неадекватным поведением неадеквата гайцам и чувствуй себя героем, очищающего мир от вурдалаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
viktor_benc 46 минут назад
Какие действия рега вызывают вопросы в начале? Рег едет в своем ряду, не меняет полосы, едет по главной! дороге. Что не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 46 минут назад
Честно говоря, ситуация выеденного яйца не стоит - но тут два придурка нашли друг друга (хотя справедливости ради - водитель белого паджерика в клетке сидеть должен, а не за рулем авто.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL 54 минуты назад
Рег кругом прав!!!
Очередную обидчивую УЧИЛКУ наказал и правильно сделал!!!!!!!!!!!!!
ЦАРЮ [мат] бибикнули!!! ПИ.ДА-РАСЫ как посмели???
Рег кругом прав!!! Очередную обидчивую УЧИЛКУ наказал и правильно сделал!!!!!!!!!!!!! ЦАРЮ <span style='color:gray'>[мат]</span> бибикнули!!! ПИ.ДА-РАСЫ как посмели???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−11
aleksey Час назад
Автор ролика козёл и урод, мало того подрезал выезжающих машины, он двигался в крайнем правом и хорошо видно как он вильнул в средний ряд, так иеще и умышленно справоцировал аварию. Причём видно, что он подрезал 2 машины и киа и паджеро, учитель гребанный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
828
Леший aleksey 55 минут назад
в правилах чётко написано - со второстепенной пропускаешь всех...и тебя не должно е...бать в каком ряду едет автор ролика и с какой скоростью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
СергейПименов 2 часа назад
В этом месте по другому не прожить. Регик прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD 2 часа назад
Ну пока ремонтируется автор ролика и второй балбес, дня три на дороге будет спокойнее. Я за. Чем больше они будут долбасить друг друга - тем лучше всем остальным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько просят наши артисты за выступление на новогоднем корпоративе (4 фото) Сколько просят наши артисты за выступление на новогоднем корпоративе (4 фото) В Петербурге обочечник поцарапал весь бок своему Мерседесу В Петербурге обочечник поцарапал весь бок своему Мерседесу Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Авария дня. Дорожный "учитель" спровоцировал серьезное ДТП в Анапе Авария дня. Дорожный "учитель" спровоцировал серьезное ДТП в Анапе В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся В Набережных Челнах нашли дорожного "учителя", который устроил серьезное ДТП и скрылся Авария дня. Водитель фуры устроил смертельное ДТП Авария дня. Водитель фуры устроил смертельное ДТП
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1703020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
0
116
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
3
82
17 фотографий удивительных вещей из прошлого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мальчик с редким заболеванием кожи подписал контракт с модельным агентством
0
9
Мальчик с редким заболеванием кожи подписал контракт с модельным агентством
Список тем для разговора с кем угодно
2
17
Список тем для разговора с кем угодно
Чем кормят в школьных столовых (15 фото)
Чем кормят в школьных столовых (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#прикольные#подборка#на различный вкус#автомир#дтп#коронавирус#СССР
#юмор#интересное#животные#картинки#смешные#автомобили#авария#знаменитости#забавно#сша
#прикол#история#люди#кино#советы#россия#авто авария#новости#позитив#англия

На что жалуетесь?

Вернуться