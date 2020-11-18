Когда время и личный автомобиль менее дороги, чем справедливость

Владелец автомобиля с регистратором опубликовал видео своего ДТП в Москве. Видео оставляет двоякое чувство, водитель белого «Паджеро» конечно не прав, но и действия автора в начале ролика вызывают вопросы.
Автор ролика сообщает: "Чурка на белом Паджеро Спорте и таксист на Киа, выезжая с круга, ломятся в мою полосу. Обсигналиваю, обруливаю, еду дальше. Чурка догоняет и что-то там орёт в окно, а потом решает меня подлечить. В итоге, у него одна дверь точно под замену, переднее крыло возможно. Ну и зеркало и прочие мелочи. Приехали ИДПСы, без особых разговоров выписали чурке штраф. Виноват, разумеется, он."
Присутствует ненормативная лексика!
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А на конфликт то уже пошёл гордый южанин. По его "вере" нельзя ему сигналить, когда он на белом паджеро. Он начал оскорблять и подрезать. Именно за это и был наказан, а не за то, что он ранее не уступил транспортному средству, имеющему преимущество.
ВНУШИЛ В СЕБЕ СУПЕРМЕНА! Но его величество случай даст ему много понять, слишком самоуверен в своих действиях!!! В том числе и в проносе по городу.
Очередную обидчивую УЧИЛКУ наказал и правильно сделал!!!!!!!!!!!!!
ЦАРЮ [мат] бибикнули!!! ПИ.ДА-РАСЫ как посмели???