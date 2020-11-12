Несчастный случай на автомойке в Казахстане: пьяный сотрудник лишил свою коллегу ног

С места происшествия женщину доставили в больницу. Врачам ничего не оставалось, кроме как ампутировать ей правую ногу. Левую хирургам удалось «собрать». Спустя неделю Валентину выписали из больницы, и теперь ей предстоит длительный курс реабилитации. Павлодарка старается не терять оптимизма.



- У меня трое детей, и я не могу погрузиться в собственные проблемы, оставив их без материнского внимания, – говорит она со слезами на глазах. – Это первый подобный случай на автомойке за четыре года, что я там работаю. Мой печальный опыт стал уроком для других мойщиков, теперь они становятся не перед автомобилем, а сбоку.



Но самое ужасное началось позже, когда полиция завела дело… по факту ДТП. Ни о какой производственной травме следователи речь не вели.



- В полиции мне сказали, что дело расследуется только в отношении человека, сидевшего за рулем, – рассказывает сестра пострадавшей Кристина Бурба. – Директор автомойки за все это время даже не встретился с Валентиной, и в заявлении о травме, полученной на рабочем месте, нам отказали.



Развели руками и в управлении труда, где пострадавшей пообещали только юридическую помощь в оформлении исковых заявлений, потому что инспекторов к автомойке не подпускают.



- Мы не можем провести проверку из-за объявленного в стране моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, – объясняет руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда по Павлодару Аблай Сабыров. – Работодатель же не сообщил нам о происшествии, о нем мы узнали после звонка из больницы. Владелец автомойки утверждает, что договорных отношений между ним и Валентиной Найдиной не было.



В телефонном разговоре бизнесмен сообщил, что пострадавшую работницу после случившегося не видел, потому что ее родные якобы сами не идут на контакт.



- Валентина у нас официально не работала, приходила только на подработку, – говорит Руслан Бейсембаев. – В тот день ее на работу никто не принимал. С утра мы составляем табель, где указан список работников. В этом документе имени Валентины не было. А молодого человека, севшего за руль того автомобиля, я вообще не знаю. Он у нас никогда не работал.



В деле остается много вопросов. Если нетрезвый Евгений действительно не работал на автомойке, то кто его туда впустил? И кто позволил сесть за руль чужого автомобиля? К слову, сам виновник трагедии, по словам пострадавшей, тоже до сих пор не вышел на контакт.