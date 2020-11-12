Несчастный случай на автомойке в Казахстане: пьяный сотрудник лишил свою коллегу ног

30-летняя сотрудница автомойки в Павлодаре лишилась ноги после несчастного случая, когда её коллега вызвался перегнать автомобиль клиентки, но не справился с управлением, и прижал девушку к стене. Виновников трагедии не удается привлечь к ответственности.
Эпизод, перевернувший ее жизнь, Валентина Найдина помнит отчетливо. На автомойку заехала машина, которую Найдина собиралась обслужить. Автоледи, сидевшая за рулем, не смогла правильно припарковаться, и на помощь ей пришел Евгений, который, по словам Валентины, является ее коллегой.
- Как правило, мы встаем у стены перед автомобилем и показываем водителю, когда нужно остановиться, вывернуть руль и так далее, – объясняет Валентина. – Евгений работает не первый день, он частенько помогал клиентам поставить автомобиль. Я полагала, что ему подсказки не нужны. Возможно, он перепутал педали газа и тормоза и прижал меня к стене...
- Как правило, мы встаем у стены перед автомобилем и показываем водителю, когда нужно остановиться, вывернуть руль и так далее, – объясняет Валентина. – Евгений работает не первый день, он частенько помогал клиентам поставить автомобиль. Я полагала, что ему подсказки не нужны. Возможно, он перепутал педали газа и тормоза и прижал меня к стене...
Как утверждает Валентина, ее коллега в тот день был нетрезв. Правда, характерный запах от него не исходил, ведь все работники носят медицинские маски.
С места происшествия женщину доставили в больницу. Врачам ничего не оставалось, кроме как ампутировать ей правую ногу. Левую хирургам удалось «собрать». Спустя неделю Валентину выписали из больницы, и теперь ей предстоит длительный курс реабилитации. Павлодарка старается не терять оптимизма.
- У меня трое детей, и я не могу погрузиться в собственные проблемы, оставив их без материнского внимания, – говорит она со слезами на глазах. – Это первый подобный случай на автомойке за четыре года, что я там работаю. Мой печальный опыт стал уроком для других мойщиков, теперь они становятся не перед автомобилем, а сбоку.
Но самое ужасное началось позже, когда полиция завела дело… по факту ДТП. Ни о какой производственной травме следователи речь не вели.
- В полиции мне сказали, что дело расследуется только в отношении человека, сидевшего за рулем, – рассказывает сестра пострадавшей Кристина Бурба. – Директор автомойки за все это время даже не встретился с Валентиной, и в заявлении о травме, полученной на рабочем месте, нам отказали.
Развели руками и в управлении труда, где пострадавшей пообещали только юридическую помощь в оформлении исковых заявлений, потому что инспекторов к автомойке не подпускают.
- Мы не можем провести проверку из-за объявленного в стране моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, – объясняет руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда по Павлодару Аблай Сабыров. – Работодатель же не сообщил нам о происшествии, о нем мы узнали после звонка из больницы. Владелец автомойки утверждает, что договорных отношений между ним и Валентиной Найдиной не было.
В телефонном разговоре бизнесмен сообщил, что пострадавшую работницу после случившегося не видел, потому что ее родные якобы сами не идут на контакт.
- Валентина у нас официально не работала, приходила только на подработку, – говорит Руслан Бейсембаев. – В тот день ее на работу никто не принимал. С утра мы составляем табель, где указан список работников. В этом документе имени Валентины не было. А молодого человека, севшего за руль того автомобиля, я вообще не знаю. Он у нас никогда не работал.
В деле остается много вопросов. Если нетрезвый Евгений действительно не работал на автомойке, то кто его туда впустил? И кто позволил сесть за руль чужого автомобиля? К слову, сам виновник трагедии, по словам пострадавшей, тоже до сих пор не вышел на контакт.
- У меня трое детей, и я не могу погрузиться в собственные проблемы, оставив их без материнского внимания, – говорит она со слезами на глазах. – Это первый подобный случай на автомойке за четыре года, что я там работаю. Мой печальный опыт стал уроком для других мойщиков, теперь они становятся не перед автомобилем, а сбоку.
Но самое ужасное началось позже, когда полиция завела дело… по факту ДТП. Ни о какой производственной травме следователи речь не вели.
- В полиции мне сказали, что дело расследуется только в отношении человека, сидевшего за рулем, – рассказывает сестра пострадавшей Кристина Бурба. – Директор автомойки за все это время даже не встретился с Валентиной, и в заявлении о травме, полученной на рабочем месте, нам отказали.
Развели руками и в управлении труда, где пострадавшей пообещали только юридическую помощь в оформлении исковых заявлений, потому что инспекторов к автомойке не подпускают.
- Мы не можем провести проверку из-за объявленного в стране моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, – объясняет руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда по Павлодару Аблай Сабыров. – Работодатель же не сообщил нам о происшествии, о нем мы узнали после звонка из больницы. Владелец автомойки утверждает, что договорных отношений между ним и Валентиной Найдиной не было.
В телефонном разговоре бизнесмен сообщил, что пострадавшую работницу после случившегося не видел, потому что ее родные якобы сами не идут на контакт.
- Валентина у нас официально не работала, приходила только на подработку, – говорит Руслан Бейсембаев. – В тот день ее на работу никто не принимал. С утра мы составляем табель, где указан список работников. В этом документе имени Валентины не было. А молодого человека, севшего за руль того автомобиля, я вообще не знаю. Он у нас никогда не работал.
В деле остается много вопросов. Если нетрезвый Евгений действительно не работал на автомойке, то кто его туда впустил? И кто позволил сесть за руль чужого автомобиля? К слову, сам виновник трагедии, по словам пострадавшей, тоже до сих пор не вышел на контакт.
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