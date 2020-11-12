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Несчастный случай на автомойке в Казахстане: пьяный сотрудник лишил свою коллегу ног

Несчастный случай на автомойке в Казахстане: пьяный сотрудник лишил свою коллегу ног (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 13:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   авто   авто авария   автомойка   видео   дтп   несчастный случай   травма   
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30-летняя сотрудница автомойки в Павлодаре лишилась ноги после несчастного случая, когда её коллега вызвался перегнать автомобиль клиентки, но не справился с управлением, и прижал девушку к стене. Виновников трагедии не удается привлечь к ответственности.

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Метки: авария   авто   авто авария   автомойка   видео   дтп   несчастный случай   травма   
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Siddis 59 минут назад
Хозяйка авто та ещё овца
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JACKAL Полчаса назад
Горе от ума блин... Как она на права сдавала если не в состоянии назад сдать???
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3k
SSD 51 минуту назад
Пипец... Жалко ((( Понимая, что на автомойке много не заработаешь, а дышать весь день химией и в "воде" постоянно - пошла она туда работать не от хорошей жизни, а тут еще такая жопа + владелец урод, все без договора работали и теперь он никого не знает и "не виноват"...
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Олег

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