На улице им. генерала Карбышева в Волжском 57-летний водитель Chrysler Crossfire вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2107. 64-летняя женщина за рулем отечественной легковушки погибла на месте.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Момент столкновения
Последствия ДТП
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Беременная женщина погибла по дороге в роддом
- Авария дня. «Шкода» влетела в маршрутку в Санкт-Петербурге
- Авария дня. В Красноярском крае сбили троих пешеходов
- Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе
- Авария дня. В Хабаровске автомобилист сбил пенсионеров и скрылся с места ДТП
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...