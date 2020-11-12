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Авария дня. Смертельное ДТП в Волжском

Авария дня. Смертельное ДТП в Волжском (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 ноября 2020 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: chrysler   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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На улице им. генерала Карбышева в Волжском 57-летний водитель Chrysler Crossfire вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2107. 64-летняя женщина за рулем отечественной легковушки погибла на месте.
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Метки: chrysler   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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12  комментариев
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30k
Опаньки Час назад
ведь вроде 57 лет, должен был уже налетаться ((((
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951
Алексей Астин 39 минут назад
ну как обычно - решил показать всем мастерство....
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30k
Олег 41 минуту назад
Такого кастрировать уже поздно... в 57 должен был мозг сформироваться, хоть какой-то
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344
LinkLine Олег 6 минут назад
если человек мудак, то это на всю жизнь
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3k
SSD Час назад
Задний привод и мощный мотор - это не хухры мухры, уметь надо...
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7k
kaboza SSD 22 минуты назад
причем на прлатформе устаревшего мерса для сосок
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919
Kruma Час назад
мля как на этих ведрах можно ездить сейчас не пойму. это же смерть от тебя не зависящая.
ппц женщину жалко, вот так едешь, все по правилам и тут какойто [мат] тебе в лоб...... пздц
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7k
Cornho Kruma 50 минут назад
А ведь когда-то Жигули были пределом мечтаний. "Такой маленький, а уже "Жигули"!
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3k
Алексей Cornho 45 минут назад
тогда и скорость в 150 была пределом мечтания
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919
Kruma Cornho 42 минуты назад
это было в прошлом веке, и всякие бмв и т.п. не летали в городе или так и будем жить мечтами о том, что было 50 лет назад? вопрос в том что вот такие люди не могут себе позволить более безопасный транспорт и ездят на том, что еще от СССР осталось...
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7k
Cornho Kruma Полчаса назад
Странно, что меня заминусовали. Я же не встаю на защиту этой марки, я лишь упомянул момент из нашей общей истории.
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3k
Денис Колосов Cornho 20 минут назад
если была бы на другом авто, может жива бы осталась.. в класике безопасность - на нуле..Но мужик 57 лет, на бешеной заднеприводной табуретке...Странное сочетание..
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