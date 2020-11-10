Возле села Корчин Львовской области Украины водитель автомобля Land Rover перевернулся несколько раз, совершая обгон. Его пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности и вылетела из салона.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. Водитель серьезно не пострадал, так как был пристегнут.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Ростове водитель без прав устроил массовое ДТП
- Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару
- Авария дня. Безмозглый водитель скутера
- Авария дня. Замес на КАД
- Авария дня. ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге
Метки: land rover авария авария дня авто авто авария видео дтп
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...