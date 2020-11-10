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Авария дня. Пассажирка не пристегнулась и вылетела из салона

Авария дня. Пассажирка не пристегнулась и вылетела из салона (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: land rover   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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Возле села Корчин Львовской области Украины водитель автомобля Land Rover перевернулся несколько раз, совершая обгон. Его пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности и вылетела из салона.
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Метки: land rover   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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9  комментариев
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1k
мангуст 2 часа назад
Встречки не было, зачем он так резко вправо перестраивался? Очередной учитель довыпендривался?
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3k
Indeets 2 минуты назад
Видео изнутри
Ссылка youtu.be
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12k
Владислав Грецов 45 минут назад
треш....слишком резко дернул вправо....
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592
Владимир 46 минут назад
Согласно легенде, в которую верят дебилы, не пристегнутый человек во время ДТП вылетает из автомобиля, мягко приземляется на ноги и спокойно уходит в закат...
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9k
Karelian Владимир 24 минуты назад
Просто они не понимают, что "мягко приземляется на ноги и спокойно уходит в закат" не весь человек, а только душа.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Естественный отбор отрицающих здравый смысл.
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12k
Ligov 2 часа назад
Какой то адский трэш...
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