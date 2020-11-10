ЧТЗ Т-800 — самый большой в СССР, России и Европе

Чтобы работать на разных типах грунта, для Т-800 сделали два варианта гусениц. Первый — это 8-тонные гусеницы для более мягких пород, суглинков и т.д. Если же работа предстоит на насквозь промёрзшей земле или на скальной породе, то трактор обувают в более узкие 6-тонные гусеницы.



Оператор бульдозера работает в двухместной кабине. Она имеет звукоизоляцию и даже стеклопакет. Устанавливают кабину на резиновые подушки, чтобы снизить вибрацию внутри. Также она оснащена отоплением и кондиционером.



Что касается управления, то в данной модели основные обороты ДВС регулируются ручкой на рычажной панели слева от места оператора. Добавить оборотов можно с помощью педали газа. Поворот по классической схеме осуществляется рычагами слева и справа.