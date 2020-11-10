ЧТЗ Т-800 — самый большой в СССР, России и Европе

Речь пойдёт о самом большом тракторе, который производили в Челябинске. Где же ещё производят что-то столь же эпичное и мощное. Как говорят, этому здоровяку нипочём даже самые трудные грунты, даже те, что толком и взорвать нельзя. Скальная порода, мерзлота — ему всё равно. Масса машины в 104 т, помноженная на тяговую мощь, даёт истинно «челябинский» результат.
Помимо этого, машине принадлежит рекорд Гиннеса: её признали самым производительным бульдозером в мире. Среди тех тракторов, что выпускаются в Европе, Т-800 является самым крупным. Кстати, вы заметили забавное совпадение названия моделей терминатора из фильма Джеймса Кэмерона и могучего трактора из Челябинска?
Немного истории: первый Т-800 не был отправлен в прошлое, чтобы спасти Джона Коннора, но был построен на ЧТЗ в 1983 г. Перед созданием на производство отправили техническое задание: нужно было сделать трактор для тяжёлых земельных работ в столь же тяжёлых условиях. Забегая вперед, скажем, что этот трактор использовали для строительства Южно-Уральской АЭС. Испытания «здоровяка» проходили на золотодобывающем карьере Мурунтау в Узбекистане. Т-800 прошёл тесты более чем достойно, две машины тогда так и остались работать на карьере.
Далее Т-800 крайне удачно себя зарекомендовал в добыче алмазов. Дело в том, что, как мы уже говорили, этот трактор может поднимать скальную породу без проведения взрывных работ. В добыче алмазов это важно, поскольку взрывчатка может повредить алмазы, оставить микротрещины и т. д. Стоимость тут же падает в два десятка раз, а это болезненный убыток.
Т-800 имел габариты 12400x6000x4775 мм при навешенном бульдозерном оборудовании, мы сегодня такой вариант и рассматриваем. Высота грунтозацепа машины составляла 100 мм. Номинальное давление в гидравлической системе составляло 17 МПа.
Т-800 имел габариты 12400x6000x4775 мм при навешенном бульдозерном оборудовании, мы сегодня такой вариант и рассматриваем. Высота грунтозацепа машины составляла 100 мм. Номинальное давление в гидравлической системе составляло 17 МПа.
Рыхлитель машины способен вскрыть два метра вечной мерзлоты вглубь, масса «навески» составляет 30 т. Т-800 оснащают дизельным четырёхтактным двигателем на 6 цилиндров 6ДМ-21Т. Его объём составляет 43,6 л, а мощность-870 л. с. ДВС турбирован и оборудован интеркулером. Система смазки здесь с сухим картером. Чтобы запустить двигатель, маслонасос сперва нагнетает масло.
Также машина оборудована гидромеханической трансмиссией. Коробка является трёхвальной, планетарного типа. Трактор имеет 4 передние передачи и 2 задние. Максимальная скорость движения вперёд составляет 15 км/ч, а назад — 17 км/ч.
Примечательно, но во время отката назад трактор едет быстрее, тем самым сокращая время холостого хода, а значит увеличивая эффективность. Что касается «аппетита» здоровяка, то он предсказуемо богатырский. Машина потребляет 150 л топлива в час. С собой он везёт 2100 л в баках.
Трансмиссионные механизмы работают в масляной ванне, это касается и поворотных фрикционов.
Также машина оборудована гидромеханической трансмиссией. Коробка является трёхвальной, планетарного типа. Трактор имеет 4 передние передачи и 2 задние. Максимальная скорость движения вперёд составляет 15 км/ч, а назад — 17 км/ч.
Примечательно, но во время отката назад трактор едет быстрее, тем самым сокращая время холостого хода, а значит увеличивая эффективность. Что касается «аппетита» здоровяка, то он предсказуемо богатырский. Машина потребляет 150 л топлива в час. С собой он везёт 2100 л в баках.
Трансмиссионные механизмы работают в масляной ванне, это касается и поворотных фрикционов.
Чтобы работать на разных типах грунта, для Т-800 сделали два варианта гусениц. Первый — это 8-тонные гусеницы для более мягких пород, суглинков и т.д. Если же работа предстоит на насквозь промёрзшей земле или на скальной породе, то трактор обувают в более узкие 6-тонные гусеницы.
Оператор бульдозера работает в двухместной кабине. Она имеет звукоизоляцию и даже стеклопакет. Устанавливают кабину на резиновые подушки, чтобы снизить вибрацию внутри. Также она оснащена отоплением и кондиционером.
Что касается управления, то в данной модели основные обороты ДВС регулируются ручкой на рычажной панели слева от места оператора. Добавить оборотов можно с помощью педали газа. Поворот по классической схеме осуществляется рычагами слева и справа.
Оператор бульдозера работает в двухместной кабине. Она имеет звукоизоляцию и даже стеклопакет. Устанавливают кабину на резиновые подушки, чтобы снизить вибрацию внутри. Также она оснащена отоплением и кондиционером.
Что касается управления, то в данной модели основные обороты ДВС регулируются ручкой на рычажной панели слева от места оператора. Добавить оборотов можно с помощью педали газа. Поворот по классической схеме осуществляется рычагами слева и справа.
Примечательно, что разработанный более 35 лет назад трактор выпущен в количестве всего 9 экземпляров. Актуальности своей он не теряет: кабину так и вообще в своё время называли одной из самых удобных в СССР.
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычные варианты белорусских тракторов, о которых мало кто знает
- Minneapolis-Moline UDLX Comfortractor - Трактор, который хотел быть автомобилем
- Вездеход "Mushroomer" - гибрид УАЗа с трактором
- Тракторы от автомобильных брендов
- Трактор порвался на работе
Метки: ЧТЗ авто бульдозер спецтехника трактор
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
Зато в мергелевых карьерах, на строительстве Геленджикского аэропорта работали 80 -90 тонные японцы и американцы.
А наших - 9 экземпляров за 40 лет....
Впрочем, зная качество отечественных гидросистемы, невысокий КПД наших насосов и напоевательское отношение персонала к гидравлическому маслу - ничего удивительного.