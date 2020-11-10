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ЧТЗ Т-800 — самый большой в СССР, России и Европе

ЧТЗ Т-800 — самый большой в СССР, России и Европе (5 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2020 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: ЧТЗ   авто   бульдозер   спецтехника   трактор   
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Речь пойдёт о самом большом тракторе, который производили в Челябинске. Где же ещё производят что-то столь же эпичное и мощное. Как говорят, этому здоровяку нипочём даже самые трудные грунты, даже те, что толком и взорвать нельзя. Скальная порода, мерзлота — ему всё равно. Масса машины в 104 т, помноженная на тяговую мощь, даёт истинно «челябинский» результат.

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Метки: ЧТЗ   авто   бульдозер   спецтехника   трактор   
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8  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Никогда такой не видел.
Зато в мергелевых карьерах, на строительстве Геленджикского аэропорта работали 80 -90 тонные японцы и американцы.
А наших - 9 экземпляров за 40 лет....
Впрочем, зная качество отечественных гидросистемы, невысокий КПД наших насосов и напоевательское отношение персонала к гидравлическому маслу - ничего удивительного.
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24k
Седой 21 минуту назад
Катерпиллер работает по всему миру, в этих пару штук сделали в прошлом веке и стучать до сих пор себя надо в грудь?
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26k
Aleks Седой 14 минут назад
Илон Макс ракеты в космос запускает, а ты в интернете дрочишь...
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24k
Седой Aleks 6 минут назад
Мне можно, я уже свое отзапускал, а ты что делаешь дзюбишь что ли в интернете?
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12k
Объект реальности 21 минуту назад
В Чебоксарах тоже неплохие промышленные трактора делали.
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2k
Gelosum 2 часа назад
T800... - так вот откуда содрали имя для терминатора...
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314
LinkLine 2 часа назад
а где тест-драйв то?
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8k
Павел Тарасов 2 часа назад
ЧТЗ Т-800 — самый большой в СССР, России и Европе
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