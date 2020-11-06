Жизнь и работа советских дальнобойщиков

Во времена СССР выезд за границу был делом непростым и доступным далеко не каждому. Официальные поездки по трассам международного назначения были доступны водителям из компании «Совтрансавто», являвшейся монополистом на рынке зарубежных перевозок.
Требования к сотрудникам здесь были на порядок выше, поскольку они являлись заграничными представителями огромной страны.
В этом свете совсем неудивительной была возможность повстречать нарядные грузовые автомобили, за рулем которых находились одетые с иголочки водители. Ассоциировалась подобная работа исключительно с престижностью и неплохими заработками.
Требования к соискателям
Для успешного трудоустройства на работу в эту компанию требовалось подтвердить лучшие из имеющихся качеств, и доказать верность социалистическим идеалам и собственную благонадежность. Среди всех имеющихся претендентов проводилась огромная работа по пропаганде. Предприятие полноценно контролировалось КГБ.
Немалое значение имело семейное положение потенциальных работников. К примеру, мужчина, желающий работать в системе капиталистических перевозок, обязан был иметь жену и минимум двоих детей. Это представляло собой гарантию того, что он не останется в одной из зарубежных стран при первой же возможности. С каждым из утвержденных сотрудников проводился достаточно жесткий инструктаж по поводу того, как именно следует вести себя за рубежом, и какие контакты допустимы, а каких следует избегать.
Поначалу, претенденту требовалось отработать несколько лет обыкновенным автомобильным слесарем. К полноценной работе он допускался исключительно после длительного обучения и сдачи требуемых экзаменов. Сначала некоторое время приходилось работать на внутренних рейсах, после чего мог последовать допуск на выезд за границу. Речь велась исключительно о странах, принадлежавших к бывшему советскому лагерю. Только после этого могла быть открыта дорога в страны дальнего зарубежья.
Для того, чтобы быть принятым на работу, водитель должен был соответствовать таким требованиям:
- Успешно быть проверенным сотрудниками КГБ;
- Иметь хотя бы начальный разговорный уровень знания иностранного языка, что проверялось при помощи экзаменов;
- Иметь не менее 5 лет водительского стажа, с открытыми категориями С,Е и первым классом мастерства;
- Иметь положительную характеристику от руководства с предыдущего места работы;
- Иметь хотя бы теоретические знания о транспортном законодательстве в других государствах.
Рабочий график и жизненный уровень
После прохождения очень жесткого отбора, и успешно совершив два международных рейса, водители могли заявить о принадлежности к элите международных перевозок. Система оплаты являлась сдельной и в месяц выходила порядка 500 рублей. Причем даже в этой компании платили исключительно советскими рублями. Внутренние рейсы могли характеризоваться наличием возможности неплохо подработать между рейсами.
К примеру, после доставки груза в пункт назначения, там уже ждал обратный заказ, или же можно было доставить какой-либо груз в один из соседних городов. Таким образом, на тот моменты каждый работник мог испытывать уверенность в завтрашнем дне без боязни утратить работу.
Несмотря на наличие «железного занавеса», СССР стремился к развитию торговых отношений со всеми странами мира. Значительная часть оборота при торговле приходилась на перевозки с использованием автомобилей. Периодом наиболее активного их развития стал 1963 год.
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