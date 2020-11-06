Жизнь и работа советских дальнобойщиков

Поначалу, претенденту требовалось отработать несколько лет обыкновенным автомобильным слесарем. К полноценной работе он допускался исключительно после длительного обучения и сдачи требуемых экзаменов. Сначала некоторое время приходилось работать на внутренних рейсах, после чего мог последовать допуск на выезд за границу. Речь велась исключительно о странах, принадлежавших к бывшему советскому лагерю. Только после этого могла быть открыта дорога в страны дальнего зарубежья.

Для того, чтобы быть принятым на работу, водитель должен был соответствовать таким требованиям:

Успешно быть проверенным сотрудниками КГБ;

Иметь хотя бы начальный разговорный уровень знания иностранного языка, что проверялось при помощи экзаменов;

Иметь не менее 5 лет водительского стажа, с открытыми категориями С,Е и первым классом мастерства;

Иметь положительную характеристику от руководства с предыдущего места работы;

Иметь хотя бы теоретические знания о транспортном законодательстве в других государствах.

Рабочий график и жизненный уровень

После прохождения очень жесткого отбора, и успешно совершив два международных рейса, водители могли заявить о принадлежности к элите международных перевозок. Система оплаты являлась сдельной и в месяц выходила порядка 500 рублей. Причем даже в этой компании платили исключительно советскими рублями. Внутренние рейсы могли характеризоваться наличием возможности неплохо подработать между рейсами.

К примеру, после доставки груза в пункт назначения, там уже ждал обратный заказ, или же можно было доставить какой-либо груз в один из соседних городов. Таким образом, на тот моменты каждый работник мог испытывать уверенность в завтрашнем дне без боязни утратить работу.