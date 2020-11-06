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Жизнь и работа советских дальнобойщиков

Жизнь и работа советских дальнобойщиков (4 фото)

Автор:
06 ноября 2020 17:29
Метки: Совтрансавто   дальнобойщики   интересно   
1796
4

Во времена СССР выезд за границу был делом непростым и доступным далеко не каждому. Официальные поездки по трассам международного назначения были доступны водителям из компании «Совтрансавто», являвшейся монополистом на рынке зарубежных перевозок.

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Метки: Совтрансавто   дальнобойщики   интересно   
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7  комментариев
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12k
Владислав Грецов 6 часов назад
там много ребят из бывших работало....в 40 с небольшим погоны сняли и туда....и проверять не надо...
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2k
Laplander 3 часа назад
Интересная статья. Спасибо.
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11k
Yasen_Perec 5 часов назад
Жизнь и работа советских дальнобойщиков
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7k
HUBLOT Yasen_Perec 2 часа назад
У дальнобойщиков они называются "плечевыми".
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11k
Yasen_Perec HUBLOT 2 часа назад
Плечевые на трассе от точки до точки работают. А есть и такие, которые хоть всю поездку будут обслуживать, главное плати.
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3k
schmubu 6 часов назад
про требование двоих детей - это преувеличение, достаточно было и одного, но надо было обязательно быть членом КПСС или кандидатом.
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29k
Volga_34 6 часов назад
Одним из наиважнейших требований было членство в КПСС. Накрайняк - кандидат.. По другим филиалам не знаю, в южном (Ростов, Волгоград) - обязательное условие.
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