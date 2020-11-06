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Водитель ВАЗа обесточил фонарный столб в Братске

Водитель ВАЗа обесточил фонарный столб в Братске (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 13:58
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   зеркала   обгон   
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В Братске на улице Пихтовой водитель ВАЗа обгонял автомобили по встречной полосе и столкнулся с поворачивающим Toyota Passo, а затем врезался в фонарный столб.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   зеркала   обгон   
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7  комментариев
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6k
Вася 2 часа назад
вазовод в жопу укуреный ??? по встречке обгонять тс с включеным поворотником ???!!!
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31k
Элек Мек 51 минуту назад
Scorpions forever.
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1k
Александр Алехин 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Опаньки 2 часа назад
они долго ждали друг друга и это случилось... Это не могло случиться, когда встречаются феерические д-бы
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10k
Анатолий Соколов 2 часа назад
на тойоте тот еще "чудило" - судя по тому как он начал смещаться перед поворотом он видел что его обгоняют и полез специально. хотя мог и пропустить торопыгу.
причём похоже это не перекрёсток а поворот во двор - и в этом случае водитель вазика пдд не нарушал, и виноватым будет водитель тойоты.
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26k
EvilHomer Анатолий Соколов Минуту назад
Виновным будет тазовод, жестко игнорирующий ПДД пункт 11.2.
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25k
Acu900 2 часа назад
Водитель ВАЗа обесточил фонарный столб в Братске
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