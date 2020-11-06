Водитель ВАЗа обесточил фонарный столб в Братске

В Братске на улице Пихтовой водитель ВАЗа обгонял автомобили по встречной полосе и столкнулся с поворачивающим Toyota Passo, а затем врезался в фонарный столб.
Как пояснили в полиции, в ДТП из людей никто не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Во Львовской области в ДТП погибли три человека
- Авария дня. Массовое ДТП с большегрузами в Пензенской области
- Авария дня. Мужчина и трое детей пострадали в Самарской области
- Авария дня. Под Новосибирском столкнулись грузовик и три иномарки
- Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
причём похоже это не перекрёсток а поворот во двор - и в этом случае водитель вазика пдд не нарушал, и виноватым будет водитель тойоты.