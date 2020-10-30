29 октября, на нерегулируемом ж/д переезде 42-летний водитель грузовика «ГАЗон NEXT» столкнулся с маневровым составом. Тепловоз перемещал 20 вагонов, груженных щебнем, при этом он ехал вагонами вперед.
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В результате ДТП водитель грузовика и один из пассажиров, 26-летний мужчина, скончались на месте до приезда скорой
Второй пассажир, 28-летний мужчина, доставлен в больницу.
Последствия ДТП
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вообще, это страшная смерть, конечно. в такую мясорубку попасть...