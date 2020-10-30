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Авария дня. В Омске грузовой состав раздавил на переезде «ГАЗон»

Авария дня. В Омске грузовой состав раздавил на переезде «ГАЗон» (1 фото + 3 видео)

Автор:
30 октября 2020 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   жд переезд   смертельное дтп   
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29 октября, на нерегулируемом ж/д переезде 42-летний водитель грузовика «ГАЗон NEXT» столкнулся с маневровым составом. Тепловоз перемещал 20 вагонов, груженных щебнем, при этом он ехал вагонами вперед.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   жд переезд   смертельное дтп   
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161
crush Час назад
слепой что ли???
вообще, это страшная смерть, конечно. в такую мясорубку попасть...
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3k
Петр 15 минут назад
Водила вообще не смотрел, что на него едет состав???
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7k
Doctor_Lector 57 минут назад
Во дурак.. Ну как можно в такой ситуации поезд не увидеть.. Если торопился - поддал бы газку и проскочил. По хорошему, постой и подожди - чего там 2-3 минуты. А тут и сам убился да и человека забрал. Со вторым пассажиром тоже не все ясно - при таких повреждениях авто, там фарш, наверное.
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