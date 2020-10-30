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Лучшие автомобили в 2019-2020 году

Лучшие автомобили в 2019-2020 году (21 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   лучшие автомобили   лучший автомобиль   рейтинг   топ   
964
21
На сегодняшний день автомобиль является не просто средством передвижения из одной точки во вторую. Это имущество человека, которое может стоить очень дорого. Для некоторых машина является надежным другом и товарищем, для кого-то хобби, а часть людей покупает авто с целью похвастаться перед друзьями или коллегами на работе.
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Метки: авто   автомир   лучшие автомобили   лучший автомобиль   рейтинг   топ   
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−79
Максим 2 дня назад
ну понятно, а лучшие то какие автомобили?
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144
Леший 2 дня назад
дастер, жигулятор, да еще и корейцев приплел в лучшие автомобили. Ни красоты, ни динамики на дороге они не имеют.
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12k
Бляяяястяще! 2 дня назад
Свежачок-с подогнали!

А если серьезно, то кто этот рейтинг составлял? Прыщавый юноша? Не, не смешно не получается...
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1k
Федор Медведев 2 дня назад
в Европе рено стесняется с ведрами типа дастера выходить на рынок.
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19k
Ратибор Федор Медведев 2 дня назад
Потому что это не Рено, а румынская Дача, под таким соусом её в Европе и продают. Но у нас народ падок до шильдиков, вот и стала она в России вдруг Рено.
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222
.-- 2 дня назад
жигули что тут делают опять?
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948
Tony 2 дня назад
"В рейтинге представлены различные марки и модели автомобилей, которые являлись востребованными в 2019 году"

то-то я и смотрю Lada 4 4 Vision просто заполонил дороги...
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−79
Максим 2 дня назад
рейтинг, хрень собачья, Lada 4 4 Vision еще не создали а уже лучший. Про остальное молчу особенно дастер, ведро.
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2k
adk80 Максим 2 дня назад
С ведром согласен, этот термин вполне можно применить ко всем моделям концерна Renault-Nissan... ну, совести ради надо отметить, что последнее поколение французов не вызывает рвотного рефлекса, но "дедушкины усы" на жопе Арканы продолжают поражать. Единственное оправдание, и Duster, и Logan... это то, что есть машины предназначенные чтоб возить картошку из деревни. Они не поражают красотой и эргономикой, но имеют огромный багажник...
На моей памяти был момент, когда я приятелю сказал, что купил новую машину, он, без промедления, спросил: "Nissan NOTE или Ford Fusion?" Для него, как раз было важно, сколько картошки можно запихать в машину...
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9
Green 2 дня назад
Ага-ага, что ваш ВАЗ что дастер полное уныние и говно! Оно едет, это единственный плюс, но для авто от 800+ тыс руб, этого мало.
Да и как может быть рядом стоять Ауди и Лада ? в рейтинге лучших авто? ответ прост, за что заплатили за то и пишем.
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