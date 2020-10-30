Лучшие автомобили в 2019-2020 году

Примерная стоимость машины начнется с 1,3 млн. руб. Новое авто от известного бренда является небольшим паркетником, который включает в себе самые лучшие разработки и идеи хэтчбека и внедорожника. T-Cross имеет аналогичную заднюю подвеску как у Polo, она полунезависимого типа, в качестве основы используется платформа MQB-A0. Это позволило разработчикам поместить технологию гибридных модулей.



В Европе машину можно будет купить с разными вариантами дизайна, среди которых есть полюбившийся вариант R-Line. Кроме того, на рынке машина будет представлена с большим количеством опций, которые есть в базовых комплектациях. Среди них можно выделить:



- анализ и учет мертвых зон;

- технологию, что дает возможность удерживать транспорт в заданной полосе движения;

- мониторинг и контроль поперечного движения автомобилей.



Моторы будут в минимальном количестве. Среди них доступен дизельный на 1,6 л с мощностью 95 л.с. или бензиновый на 1 л и мощностями 95 и 115 л.с. Также предложена «турботройка» или 1,5 л на 150 сил, «турбочетверка». Скорее всего полного привода потребителям не увидеть, поскольку цена такого транспорта будет очень высокой. Перспективы реализации в России на данный момент неизвестны. Компания говорит, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.



Моторы будут в минимальном количестве. Среди них доступен дизельный на 1,6 л с мощностью 95 л.с. или бензиновый на 1 л и мощностями 95 и 115 л.с. Также предложена «турботройка» или 1,5 л на 150 сил, «турбочетверка». Скорее всего полного привода потребителям не увидеть, поскольку цена такого транспорта будет очень высокой. Перспективы реализации в России на данный момент неизвестны. Компания говорит, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.