Лучшие автомобили в 2019-2020 году

На сегодняшний день автомобиль является не просто средством передвижения из одной точки во вторую. Это имущество человека, которое может стоить очень дорого. Для некоторых машина является надежным другом и товарищем, для кого-то хобби, а часть людей покупает авто с целью похвастаться перед друзьями или коллегами на работе.
в 2019-2020 году на дорогах можно увидеть улучшенные модели и абсолютно новые автомобили определенных марок, которые характеризуются высокими скоростными показателями, современным оснащением и уровнем комфорта. В статье будут описаны лучшие автомобили 2019 года в России, но все цены примерные, взяты из зарубежных источников, но переведены в рубли для более ясного понимания.
Самый лучший автомобиль 2019 года
В рейтинге представлены различные марки и модели автомобилей, которые являлись востребованными в 2019 году и могли подойти для разной категории людей. Среди них можно встретить бюджетные варианты и дорогие модели премиум класса.
Самый лучший автомобиль 2019 года
В рейтинге представлены различные марки и модели автомобилей, которые являлись востребованными в 2019 году и могли подойти для разной категории людей. Среди них можно встретить бюджетные варианты и дорогие модели премиум класса.
Lexus LC F
Примерная стоимость 10,3 млн. руб. такое купе очень красивое и мощное, обладает усиленными обвесами с расширенными колесными арками. Внешне транспорт стал агрессивным благодаря улучшенному бамперу и большим колесам.
Во время создания транспорта специалисты применили для кузова пластик, который получил прочность за счет армирования углеродным волокном. Это положительно сказалось на массе, которая меньше на 7%, чем у предыдущей версии и составляет около 1780 кг. По данным выпуск планируется с мотором на 4 л, ДВС будет V8 движок с турбиной, что помогает развивать 600 л.с.
Во время создания транспорта специалисты применили для кузова пластик, который получил прочность за счет армирования углеродным волокном. Это положительно сказалось на массе, которая меньше на 7%, чем у предыдущей версии и составляет около 1780 кг. По данным выпуск планируется с мотором на 4 л, ДВС будет V8 движок с турбиной, что помогает развивать 600 л.с.
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Honda CR-V Hybrid
Примерная стоимость авто от 2,2 млн. руб. Модель от японского производителя с большими амбициями. Основная задача разработчиков – добавить красоты для семейного кроссовера. Для работы использовали абсолютно новый силовой агрегат, который является двухмоторным гибридным видом Multi Mode Drive с объемом 2 л, работающим на бензине. В дополнение отдельно стоить электромотор-генератор. Мощность аппарата 181 л.с.
Kia ProCeed
Примерная стоимость начинается с 1,8 млн. руб. Этот автомобиль является одним из самых ожидаемых в 2019 году и включает приставку «shooting brake». Это означает, что машина будет купеобразным универсалом с нестандартной крышей, которая ниже обычного. Хотя модель много позаимствовала внутри и снаружи из обычного Ceed и Sportswagon, но разработчики смогли добиться увеличенного угла наклона стоек крыши с обеих сторон. Новая версия будет на 4,3 см ниже, но на 0,5 см длиннее в сравнении с универсалом. Ширина осталась аналогичной и составляет 1,8 метра. Клиренс транспорта ниже, получился 135 мм, что для города не всегда удобно.
На выбор предоставлены разные варианты двигателей: Бензиновый на 120 л.с. с объемом 1 л. Бензиновый на 140 л.с. объемом 1,4 л. Дизельный ДВС объемом 1,6 л и мощностью 136 л.с.
На выбор предоставлены разные варианты двигателей: Бензиновый на 120 л.с. с объемом 1 л. Бензиновый на 140 л.с. объемом 1,4 л. Дизельный ДВС объемом 1,6 л и мощностью 136 л.с.
Mercedes B-Class W247
Приблизительная стоимость модели 2 млн. руб. Мерседес сделали в виде компактвэна, который позволит получить глоток новой жизни в линейке. Концерн утверждает, что тщательно и долго разрабатывали данную модель и старались максимально изменить внешний вид, квадратные формы предыдущей версии на более современный и солидный вид. Данный вариант стал больше по колесной базе, которая получилась 2779 мм. Увеличены боковые двери, изменена форма крыши, а небольшой капот в дополнение добавляет привлекательности и статусности. Поклонники B-Class смогут купить модель и получить выдвижной задний диван, который быстро и легко смещается вперед или назад. Это дает возможность увеличить место для пассажиров или повысить объем багажного отделения. В дополнение установлена новая развлекательная система MBUX, а также пара мониторов. Потенциальные покупатели могут выбирать авто с 5 моторами, 2 из которых работают на бензине.
Mazda 3 (2019)
Примерная стоимость начинается с 1,5 млн. руб. Это улучшенная версия предыдущей компактной модели, которая получила полный привод. Машина в форме хэтчбек с агрессивным внешним видом. Капот и основные передние части напоминают более старые варианты от производителя, а вот фары сделали узкими, но длинными. Задняя часть более покатая с широкими стойками. Новая модель комплектуется силовым агрегатом SkyActiv-X работающим на бензине. Разработчики утверждают, что применение подобной технологии возгорания дает эффективность дизельных ДВС, но в формате бензинового. Информации по потреблению горючего не оговариваются. Сам мотор объемом на 2 л, с мощностью 187 л.с. Кроме версии хэтчбек будет Mazda 3 и в седане, поэтому любителям такого кузова можно порадоваться.
Ford Focus Active
Примерная стоимость автомобиля будет 1,8 млн. руб. В последнее время все популярнее становятся внедорожники и они оказывают свое воздействие на хэтчбеки. Компания Ford предлагает новую модель на 5 дверей, которая дает возможность заполнить проблем между универсалами и классическими легковыми авто.
Этот вариант обладает дорожным просветом больше на 3 см, чем у предыдущих версий. Полного привода ждать не стоит. Подвеска сзади независимого типа Short-Long Arm, которая по словам конструкторов обеспечит мягкую езду. Экстерьер хэтчбека улучшен благодаря большим бамперам из пластика, новой решеткой радиатора и длинными арками колес. Планируется продажа 2 бензиновых ДВС с мощностями 123 и 148 л.с., а также пара дизельных агрегатов мощностью 118 и 148 л.с.
Этот вариант обладает дорожным просветом больше на 3 см, чем у предыдущих версий. Полного привода ждать не стоит. Подвеска сзади независимого типа Short-Long Arm, которая по словам конструкторов обеспечит мягкую езду. Экстерьер хэтчбека улучшен благодаря большим бамперам из пластика, новой решеткой радиатора и длинными арками колес. Планируется продажа 2 бензиновых ДВС с мощностями 123 и 148 л.с., а также пара дизельных агрегатов мощностью 118 и 148 л.с.
Peugeot 208 (2019)
Примерная стоимость автомобиля будет 1 млн. руб. Peugeot 208 2019 – хэтчбек 2 поколения, который оставит определенный след в развитии электрического транспорта. Есть мнения, что машина будет продаваться на полностью новой модульной платформе, которая может использовать для бензинового или полностью электрического мотора. Планируется выпуск электромобиля с мощностью от 200 л.с. и бензиновых версий. Peugeot 208 будет больше в длину и ширину. В начале продаж можно купить варианты с моторами на бензине с 3 цилиндрами по технологии PureTech и разной мощностью, а также модели, работающие на дизеле, объемом 1,5 л и технологией BlueHDi.
Skoda Vision X
Примерная стоимость кроссовера от 1 млн. руб. В последнее время концерн радует фанатов марки новыми моделями и в 2019 году можно будет купить удобный и небольшой кроссовер, который создаст конкуренцию многим известным брендам.
Для разработки использован современный и аккуратный стиль Vision X, который нравиться молодежи и активным водителям. В багажном отделе автомобиля предусмотрены кронштейны для фиксации скейтбордов и квадрокоптера. Серийный вариант машины будет включать полностью новый салон, в котором размещен большой сенсорный монитор. Моторы будут битопливными на 1,5 л с турбиной и мощностью 130 л.с., а также предлагается 2 типа электрических ДВС. Первый работает за движение колес, второй – стартер-генератор.
Для разработки использован современный и аккуратный стиль Vision X, который нравиться молодежи и активным водителям. В багажном отделе автомобиля предусмотрены кронштейны для фиксации скейтбордов и квадрокоптера. Серийный вариант машины будет включать полностью новый салон, в котором размещен большой сенсорный монитор. Моторы будут битопливными на 1,5 л с турбиной и мощностью 130 л.с., а также предлагается 2 типа электрических ДВС. Первый работает за движение колес, второй – стартер-генератор.
Volkswagen T-Cross
Примерная стоимость машины начнется с 1,3 млн. руб. Новое авто от известного бренда является небольшим паркетником, который включает в себе самые лучшие разработки и идеи хэтчбека и внедорожника. T-Cross имеет аналогичную заднюю подвеску как у Polo, она полунезависимого типа, в качестве основы используется платформа MQB-A0. Это позволило разработчикам поместить технологию гибридных модулей.
В Европе машину можно будет купить с разными вариантами дизайна, среди которых есть полюбившийся вариант R-Line. Кроме того, на рынке машина будет представлена с большим количеством опций, которые есть в базовых комплектациях. Среди них можно выделить:
- анализ и учет мертвых зон;
- технологию, что дает возможность удерживать транспорт в заданной полосе движения;
- мониторинг и контроль поперечного движения автомобилей.
Моторы будут в минимальном количестве. Среди них доступен дизельный на 1,6 л с мощностью 95 л.с. или бензиновый на 1 л и мощностями 95 и 115 л.с. Также предложена «турботройка» или 1,5 л на 150 сил, «турбочетверка». Скорее всего полного привода потребителям не увидеть, поскольку цена такого транспорта будет очень высокой. Перспективы реализации в России на данный момент неизвестны. Компания говорит, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.
Моторы будут в минимальном количестве. Среди них доступен дизельный на 1,6 л с мощностью 95 л.с. или бензиновый на 1 л и мощностями 95 и 115 л.с. Также предложена «турботройка» или 1,5 л на 150 сил, «турбочетверка». Скорее всего полного привода потребителям не увидеть, поскольку цена такого транспорта будет очень высокой. Перспективы реализации в России на данный момент неизвестны. Компания говорит, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.
В Европе машину можно будет купить с разными вариантами дизайна, среди которых есть полюбившийся вариант R-Line. Кроме того, на рынке машина будет представлена с большим количеством опций, которые есть в базовых комплектациях. Среди них можно выделить:
- анализ и учет мертвых зон;
- технологию, что дает возможность удерживать транспорт в заданной полосе движения;
- мониторинг и контроль поперечного движения автомобилей.
Моторы будут в минимальном количестве. Среди них доступен дизельный на 1,6 л с мощностью 95 л.с. или бензиновый на 1 л и мощностями 95 и 115 л.с. Также предложена «турботройка» или 1,5 л на 150 сил, «турбочетверка». Скорее всего полного привода потребителям не увидеть, поскольку цена такого транспорта будет очень высокой. Перспективы реализации в России на данный момент неизвестны. Компания говорит, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.
Моторы будут в минимальном количестве. Среди них доступен дизельный на 1,6 л с мощностью 95 л.с. или бензиновый на 1 л и мощностями 95 и 115 л.с. Также предложена «турботройка» или 1,5 л на 150 сил, «турбочетверка». Скорее всего полного привода потребителям не увидеть, поскольку цена такого транспорта будет очень высокой. Перспективы реализации в России на данный момент неизвестны. Компания говорит, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.
Nissan Juke (2019)
Примерная стоимость машины 1,2 млн. руб. Это 2 поколение полюбившейся модели, хотя некоторые имеют обратное мнение и называют ее «ужасной». Обновленная версия работает при помощи вариатора, оснащается моторами на 0,9 и 1,2 л с мощностями 90 и 115 л.с. Оба они оснащены турбиной и потребляют бензин. Кроме того, есть возможность купить дизельный агрегат на 110 л.с. объемом 1,5 л.
Внутри Juke значительно доработан и улучшен. Жесткий пластик конструкторы заменили приятными материалами, к которым хочется дотрагиваться, обивка почти не изменилась, по прежнему сохранена ее стойкость к износу. Среди цветов добавлено 2 новых, есть бронза и голубая гамма.
Еще была изменена основная оптика, решетка радиатора, ПТФ и поворотники, которые дополнены светодиодами. Основное улучшение коснулось платформы, которая теперь будет модельной CMF-B. При помощи такой реализации машина получила дополнительную безопасность и размеры. Выход и возможность покупки планируется летом.
Внутри Juke значительно доработан и улучшен. Жесткий пластик конструкторы заменили приятными материалами, к которым хочется дотрагиваться, обивка почти не изменилась, по прежнему сохранена ее стойкость к износу. Среди цветов добавлено 2 новых, есть бронза и голубая гамма.
Еще была изменена основная оптика, решетка радиатора, ПТФ и поворотники, которые дополнены светодиодами. Основное улучшение коснулось платформы, которая теперь будет модельной CMF-B. При помощи такой реализации машина получила дополнительную безопасность и размеры. Выход и возможность покупки планируется летом.
Chery Tiggo 4
Примерная стоимость автомобиля 750000 рублей. Планируемая дата выхода и реализации в России припадает на лето. Данная модель является бюджетным внедорожником с 5 местами в салоне. Для России выпуском занимается компания «Автотор».
Улучшенная модель станет более элегантной и солидной визуально. Работа производится при помощи атмосферного мотора на 1,5 л. Фары подняты выше, чем у предыдущей модели и обладают более строгими линиями. Измененный передний бампер, которые смотрится массивнее и включает дополнительные воздуховоды, светодиодные ДХО.
Сзади на бампер перемещены габариты, которые соединяются с хромированным молдингом. Багажная дверь небольших размеров, но защита из пластика объемная и внушительная. Изначально этот транспорт будет продаваться на легкосплавных колесах с 16 радиусом, а в виде опции покупатель можно приобрести диски на 17 или 18 дюймов.
Радует не только стоимость автомобиля, но и внедрение многих полезных опций, которые присутствуют даже в базе. Среди них можно выделить климат-контроль, круиз-контроль, сигнализацию заводского вида, монитор на 9 дюймов, парктроник, который ставится сзади.
Улучшенная модель станет более элегантной и солидной визуально. Работа производится при помощи атмосферного мотора на 1,5 л. Фары подняты выше, чем у предыдущей модели и обладают более строгими линиями. Измененный передний бампер, которые смотрится массивнее и включает дополнительные воздуховоды, светодиодные ДХО.
Сзади на бампер перемещены габариты, которые соединяются с хромированным молдингом. Багажная дверь небольших размеров, но защита из пластика объемная и внушительная. Изначально этот транспорт будет продаваться на легкосплавных колесах с 16 радиусом, а в виде опции покупатель можно приобрести диски на 17 или 18 дюймов.
Радует не только стоимость автомобиля, но и внедрение многих полезных опций, которые присутствуют даже в базе. Среди них можно выделить климат-контроль, круиз-контроль, сигнализацию заводского вида, монитор на 9 дюймов, парктроник, который ставится сзади.
Toyota Supra (2019)
Примерная стоимость спорткара 4,3 млн. руб. Модель является заднеприводной с обновленной платформой, которая создавалась вместе с конструкторами BMW. Моторы от компании БМВ на 2 л с турбиной, которые будут на 4 и 6 цилиндров. Развитие мощности получается до 262 л.с. Также планируется продажа более мощных агрегатов на 335 л.с.
Новая Supra отлично продемонстрирует себя не только на автобан или за городом, но и в условиях грунтовых дорог. Производитель намекает, что после выпуска и старта продаж, это транспортное средство начнет принимать участие в гонках.
Новая Supra отлично продемонстрирует себя не только на автобан или за городом, но и в условиях грунтовых дорог. Производитель намекает, что после выпуска и старта продаж, это транспортное средство начнет принимать участие в гонках.
Audi Q8
Примерная стоимость составляет 5,1 млн. руб. Еще одна ожидаемая машина 2019 года, которая является новым представителем Ауди и линейки Q. Это будет современный купеобразный кроссовер Q8, который в салоне оснащен парой HD-мониторов на 8,6 и 10,1 дюйма. Они позволяют значительно повысить комфорт и удобство во время движения, открывают большие возможности для управления кондиционирования салона, развлечениям. По традиции использован полный привод Quattro, который будет доступен в базовой комплектации.
Версия оснащена массивной решеткой радиатора, большими колесами 22 радиуса, а также достаточным клиренсом, который составляет 25,4 см, внедрена функция диодных фар HD Matrix. Сзади на диване в качестве дополнительной опции может быть продольная регулировка. Работает транспорт на основе 2 версий дизельного мотора на 231 и 286 л.с. с турбиной или бензиновым ДВС на 340 л.с. для рынка РФ можно будет купить только авто с бензиновым двигателем, остальные выпускаются для Европы.
Версия оснащена массивной решеткой радиатора, большими колесами 22 радиуса, а также достаточным клиренсом, который составляет 25,4 см, внедрена функция диодных фар HD Matrix. Сзади на диване в качестве дополнительной опции может быть продольная регулировка. Работает транспорт на основе 2 версий дизельного мотора на 231 и 286 л.с. с турбиной или бензиновым ДВС на 340 л.с. для рынка РФ можно будет купить только авто с бензиновым двигателем, остальные выпускаются для Европы.
Citroen C5 Aircross
Примерная стоимость 1,7 млн. руб. Такой транспорт невозможно полностью отнести к внедорожнику, поскольку в нем есть только передний привод. Невзирая на этот факт машина очень комфортная, подойдет для движения по любой дороге, в том числе бездорожью. Это связано с тем, что гидравлика полностью гасит удары и делает движение комфортным для всех людей в салоне. Для повышения комфорта производитель добавил удобные сидения Advanced Comfort.
На выбор будет предложено 3 варианта отделки салона, у каждого из них установлен монитор на 8 дюймов с разными приложениями, функциями для упрощения движения. Базовая модель включает в себя мотор на 3 цилиндра объемом 1,2 л с 130 л.с. За более высокую цену доступен вариант на 180 л.с. ДВС объемом 1,6 л с 4 цилиндрами и турбиной.
На выбор будет предложено 3 варианта отделки салона, у каждого из них установлен монитор на 8 дюймов с разными приложениями, функциями для упрощения движения. Базовая модель включает в себя мотор на 3 цилиндра объемом 1,2 л с 130 л.с. За более высокую цену доступен вариант на 180 л.с. ДВС объемом 1,6 л с 4 цилиндрами и турбиной.
Volvo S60
Примерная стоимость транспорта 2,3 млн. руб. Этот седан от известной компании продолжает радовать потребителей. Обновленная версия работает на полном приводе и включает бензиново-электрические моторы. Такое предложение будет только для ТОПовых моделей, они включают в себя мощность 340 и 400 л.с. Кроме того, клиентам доступные машины только с передним приводом на 250 или 315 л.с., которые работают в паре с бензиновым ДВС и АКПП на 8 ступеней. Дизельного мотора к сожалению Volvo S60 не имеет.
Выделяют машину из потока основные фары, которые включают Т-образную форму ДХО, а также длинная передняя часть с большими ребрами штамповки, круглые арки и мощная радиаторная решетка. База колес увеличена на 9,6 см, всего получилась 2,87 м. Общая длина стала больше на 2 см и получилась 4,76 м. Остальные параметры немного сократились.
Выделяют машину из потока основные фары, которые включают Т-образную форму ДХО, а также длинная передняя часть с большими ребрами штамповки, круглые арки и мощная радиаторная решетка. База колес увеличена на 9,6 см, всего получилась 2,87 м. Общая длина стала больше на 2 см и получилась 4,76 м. Остальные параметры немного сократились.
Hyundai Palisade
Примерная стоимость стартует с 2,3 млн. руб. Данный кроссовер будет самым большим среди возможных вариантов от известного бренда. Кроме того, этот транспорт является флагманским и производители его позиционируют в качестве идеального средства передвижения для семьи.
Это только малая часть возможностей и приятных функций, которые могут упростить вождение. Для России предложена полноприводная версия с возможностью подключения заднего моста при помощи муфты. Для продажи предлагаются 3 вида моторов на 2,2 л с турбиной и мощностью 200 л.с., что работает на дизеле, на 3 л V6 и 249 силами, а также на 3,8 л с мощностью 295 л.с.
Это только малая часть возможностей и приятных функций, которые могут упростить вождение. Для России предложена полноприводная версия с возможностью подключения заднего моста при помощи муфты. Для продажи предлагаются 3 вида моторов на 2,2 л с турбиной и мощностью 200 л.с., что работает на дизеле, на 3 л V6 и 249 силами, а также на 3,8 л с мощностью 295 л.с.
Porsche 911 (992 серия)
Примерная стоимость машины 7,7 млн. руб. Данный спорткар в сравнении со старой моделью получил значительные улучшения, которые потрясли всех фанатов немецкой марки. Автомобиль будет обладать высокой производительностью, что достигается инновационными технологиями по безопасности и гибридной трансмиссией.
В продаже будут варианты с классическим задним приводом, а также полным. В обеих из них установлены самые новые КПП роботизированного вида на 8 передач. Моторы объемом 3 л с турбиной, что дает возможность развить мощность до 450 л.с.
Длина передней части стала больше. Для повышения безопасности пешеходов разработаны разные вспомогательные функции, среди которых удержание полосы и другие. По желанию водитель сможет их отключить в любой момент. Предварительный старт продаж в стране планируется на средину года.
В продаже будут варианты с классическим задним приводом, а также полным. В обеих из них установлены самые новые КПП роботизированного вида на 8 передач. Моторы объемом 3 л с турбиной, что дает возможность развить мощность до 450 л.с.
Длина передней части стала больше. Для повышения безопасности пешеходов разработаны разные вспомогательные функции, среди которых удержание полосы и другие. По желанию водитель сможет их отключить в любой момент. Предварительный старт продаж в стране планируется на средину года.
BMW 3 Series G20
Примерная цена начинается от 2,5 млн. руб. 3 серия от популярного бренда является 7 поколением, что включает самые новые технологические разработки. Такой вариант является спортивным седаном. Среди обновлений можно выделить использование платформы BMW CLAR, что дает возможность внедрить новую трансмиссию и качественный гибридный модуль. В дополнение владельцам будет доступен интерактивный голосовой помощник.
Потребителям потребуется определиться с мотором. Среди бензиновых версий есть только 1 модель, а вот дизельных ДВС будет 2 вида. Все они по 2 л, но их мощность колеблется в диапазоне 187-263 л.с. Согласно прогнозам такой автомобиль будет на рынке Европы с марта, а через некоторое время станет доступным для покупки в России.
Потребителям потребуется определиться с мотором. Среди бензиновых версий есть только 1 модель, а вот дизельных ДВС будет 2 вида. Все они по 2 л, но их мощность колеблется в диапазоне 187-263 л.с. Согласно прогнозам такой автомобиль будет на рынке Европы с марта, а через некоторое время станет доступным для покупки в России.
Lada 4×4 Vision
Примерная стоимость в России будет стартовать с 552000 рублей. Данная модель является полноценным внедорожником и претендует на одну из самых ярких представителей российского автопрома в 2019 году. В качестве основы разработчики использовали уже проверенную и надежную платформу от Renault Duster В0.
Новинка будет продаваться в вариантах на 3 и 5 дверей. А у последнего вида есть возможность купить Black Edition, что указывает на полный окрас кузова в черный цвет с черными легкосплавными колесами. Платформа доработана и увеличена в размерах, поэтому салон также окажется просторным и подойдет для любого водителя.
Хотя внедорожник бюджетный, но в базовой комплектации уже будет возможность использовать кондиционер, есть встроенная система обогрева сидений с возможностью регулировки. Рассматривая техническую сторону, модель будет оснащаться МКПП на 6 ступеней и мощным мотором, который выдает до 200 л.с. Привод полным с возможностью подключения заднего моста пи помощи электромагнитной муфты.
Новинка будет продаваться в вариантах на 3 и 5 дверей. А у последнего вида есть возможность купить Black Edition, что указывает на полный окрас кузова в черный цвет с черными легкосплавными колесами. Платформа доработана и увеличена в размерах, поэтому салон также окажется просторным и подойдет для любого водителя.
Хотя внедорожник бюджетный, но в базовой комплектации уже будет возможность использовать кондиционер, есть встроенная система обогрева сидений с возможностью регулировки. Рассматривая техническую сторону, модель будет оснащаться МКПП на 6 ступеней и мощным мотором, который выдает до 200 л.с. Привод полным с возможностью подключения заднего моста пи помощи электромагнитной муфты.
Renault Duster (2019)
Примерная стоимость начинается от 720000 рублей. Данная кроссовер от известного бренда уже полюбился многими людьми и это второе поколение марки. Обновленная версия стала больше по длине и составляет 4,4х1,8 м, что лучшим образом сказывается на размерах салона и характеристиках в движении.
Используя описанный рейтинг, потенциальный покупатель сможет примерно определиться с выбором и купить тот вариант, который будет удовлетворять все потребности. Обзор включает лучшие бюджетные автомобили 2019 года, а также дорогие варианты, которые подойдут для скоростной езды и других потребностей.
Используя описанный рейтинг, потенциальный покупатель сможет примерно определиться с выбором и купить тот вариант, который будет удовлетворять все потребности. Обзор включает лучшие бюджетные автомобили 2019 года, а также дорогие варианты, которые подойдут для скоростной езды и других потребностей.
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А если серьезно, то кто этот рейтинг составлял? Прыщавый юноша? Не, не смешно не получается...
то-то я и смотрю Lada 4 4 Vision просто заполонил дороги...
На моей памяти был момент, когда я приятелю сказал, что купил новую машину, он, без промедления, спросил: "Nissan NOTE или Ford Fusion?" Для него, как раз было важно, сколько картошки можно запихать в машину...
Да и как может быть рядом стоять Ауди и Лада ? в рейтинге лучших авто? ответ прост, за что заплатили за то и пишем.