26 октября, на мосту через Волгу 30-летний мотоциклист устроил массовое ДТП и сам погиб. Водитель небольшого байка Motoland XR зацепил Mitsubishi Pajero Sport и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan, который от удара перевернулся.