26 октября, на мосту через Волгу 30-летний мотоциклист устроил массовое ДТП и сам погиб. Водитель небольшого байка Motoland XR зацепил Mitsubishi Pajero Sport и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan, который от удара перевернулся.
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После столкновения наездника отбросило под ВАЗ-2104, а его мотоцикл под Datsun on-DO.
В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте, а водитель ВАЗа доставлен в медучреждение.
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Что он вообще исполнял? Пьяный что ли?
Свои на дачу сбагрил, катаюсь только там.
мягкая органика.