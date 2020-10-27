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Авария дня. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Волгограде

Авария дня. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Волгограде (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 октября 2020 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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26 октября, на мосту через Волгу 30-летний мотоциклист устроил массовое ДТП и сам погиб. Водитель небольшого байка Motoland XR зацепил Mitsubishi Pajero Sport и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan, который от удара перевернулся.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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11  комментариев
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16k
Andrey 3 часа назад
Так сказать, закрыл мотосезон... И мотожизнь...
Что он вообще исполнял? Пьяный что ли?
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1k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Все понятно. Это ковид.
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31k
Элек Мек Час назад
В октябре месяце шины мотоцикл из резиновых превращаются в пластик.
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1k
Cool Pool 2 часа назад
Мотоциклы-скутера на общих дорогах - такое ...
Свои на дачу сбагрил, катаюсь только там.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Точно водитель ВАЗа в больнице, а не Логана? Ему же никакого железа не прилетело, только
мягкая органика.
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969
мега гон 2 часа назад
когда они поймут?... хотя да, глупость сказал
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30k
Опаньки 3 часа назад
С таким упорством шел к своей цели...
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12k
Ligov 3 часа назад
"Игра в шашки" для мотоциклистов не менее опасна, чем для автомобилей...
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15k
nobody® Ligov 3 часа назад
не менее запрещена правилами в качестве опасного вождения
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Johnny

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